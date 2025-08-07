На Дніпропетровщині прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів

Влада закликала мешканців пройти до укриття

У ніч на 7 серпня на Дніпропетровщині пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Повітряні Сили України повідомили, що на Дніпропетровщині існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Згодом у повідомленні Повітряних Сил зазначалось, що БпЛА в центрі Дніпропетровщини рухаються курсом на Дніпро. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив атаку дронів та повідомив, що у місті Дніпро гучно.

Лисак закликав мешканців пройти до укриття. Наразі моніторингові канали повідомляють, що в регіоні виникли численні пожежі після атаки дронів.

Влада поки не коментувала наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.

Як повідомляється, рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

До слова, Росія протягом дня, 6 серпня, атакувала Дніпропетровщину близько 70 разів, завдаючи ударів по трьох районах, через що загинули кілька осіб.