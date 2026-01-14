Російський Орськ занурився у блекаут

Саме після вибуху на підстанції розпочався блекаут

Увечері 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка живить місто. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом і по всьому Орську. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Офіційних коментарів від місцевої влади щодо причин аварії поки немає, ймовірно, через перебої зі зв'язком і відсутність електрики. Проте численні дописи мешканців у соцмережах підтверджують масштабне знеструмлення.

Згідно з даними OSINT-спільноти, саме після вибуху на підстанції розпочався блекаут. Варто зазначити, що повітряної тривоги в регіоні не лунало.

