Російський Орськ занурився у блекаут

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російський Орськ занурився у блекаут
Мешканці побачили яскраві спалахи
Саме після вибуху на підстанції розпочався блекаут

Увечері 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка живить місто. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом і по всьому Орську. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Офіційних коментарів від місцевої влади щодо причин аварії поки немає, ймовірно, через перебої зі зв'язком і відсутність електрики. Проте численні дописи мешканців у соцмережах підтверджують масштабне знеструмлення.

Згідно з даними OSINT-спільноти, саме після вибуху на підстанції розпочався блекаут. Варто зазначити, що повітряної тривоги в регіоні не лунало.

Як повідомлялось, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА. 

вибух росія блекаут

