Росія атакувала Запорізьку область: тисячі людей залишилися без електроенергії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки знеструмлено 12 тис. абонентів

У ніч на 6 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Запорізьку область, завдавши ударів по житловому сектору та критичній інфраструктурі. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень зазнали приватні будинки місцевих мешканців, пише «Главком».

Найбільш критичною ситуація залишається в енергетичній сфері: через ворожі влучання знеструмлено близько 12 тис. абонентів. Ремонтні бригади вже готові розпочати відновлювальні роботи, проте зможуть вийти на об'єкти лише після повної стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Глава області також поділився відео з місць влучань, які підтверджують масштаб руйнувань цивільної забудови.

Як відомо, вночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. 

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.  Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

Крім того, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про трьох загиблих: під час обстрілу обірвалося життя подружжя (48-річного чоловіка та 43-річної жінки), а також їхнього 57-річного сусіда. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, а на місці влучання спалахнула пожежа, в якій згоріли три автомобілі. Зазначається, що під час повітряної тривоги ворог застосовував безпілотники та балістичне озброєння.

Теги: Запоріжжя Іван Федоров відключення світла Запорізька область

Події в Україні

Росія атакувала Запорізьку область: тисячі людей залишилися без електроенергії
Росія атакувала Запорізьку область: тисячі людей залишилися без електроенергії
Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу
Сирський наказав посилити контроль за якістю підготовки в навчальних центрах
Сирський наказав посилити контроль за якістю підготовки в навчальних центрах
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
В Україні стартували виплати за програмою «СвітлоДім»: коли надійдуть кошти
В Україні стартували виплати за програмою «СвітлоДім»: коли надійдуть кошти
Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік
Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік

