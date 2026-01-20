Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Дніпровському районі столиці горів ресторан: наслідки пожежі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпровському районі столиці горів ресторан: наслідки пожежі
Вогонь охопив окремо розташовану будівлю ресторану
фото: ДСНС Києва/Facebook

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи

У Дніпровському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в закладі громадського харчування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Пожежа спалахнула у ресторані й охопила 40 квадратних метрів закладу
Пожежа спалахнула у ресторані й охопила 40 квадратних метрів закладу
фото: ДСНС Києва/Facebook

ж

Завдяки оперативним діям вогнеборців загоряння вдалося повністю приборкати о 19:24
Завдяки оперативним діям вогнеборців загоряння вдалося повністю приборкати о 19:24
фото: ДСНС Києва

Повідомлення про надзвичайну подію на проспекті Воскресенському надійшло до Служби порятунку ввечері 19 січня, о 18:04. За інформацією Головного управління ДСНС України у м. Києві, вогонь охопив окремо розташовану будівлю ресторану.

Завдяки оперативним діям вогнеборців загоряння на площі 40 квадратних метрів вдалося повністю приборкати о 19:24. Внаслідок інциденту ніхто не загинув і не отримав травм. Наразі фахівці та правоохоронні органи працюють над встановленням причин виникнення пожежі.

Нагадаємо, у Солом'янському районі столиці 19 січня сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники повідомили, що у ході гасіння пожежі з помешкання було врятовано одну людину. Ще трьох вогнеборці вивели на свіже повітря з сусідніх квартир.

16 січня у Подільському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку, загоряння сталося на вулиці Сергія Данченка. На момент прибуття підрозділів горіли дах і другий поверх будівлі. Пожежа встигла охопити площу близько 100 квадратних метрів. Вогнеборці залучали додаткову автоцистерну для підвозу води.

Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники атакували російський Воронеж
Безпілотники атакували російський Воронеж
10 сiчня, 23:20
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
Безпілотники атакували Орловську ТЕЦ
12 сiчня, 23:02
«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
26 грудня, 2025, 16:24
Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
Наркотики через вікно власної квартири: киянка постане перед судом за збут метадону
2 сiчня, 16:21
Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади
Хабар за оренду майна: у Солом'янському районі затримано посадовця комунального підприємства
8 сiчня, 11:52
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
9 сiчня, 07:35
Пошкоджено посольство Катару
РФ пошкодила посольство Катару в Києві: Сибіга звернувся до країн Перської затоки
9 сiчня, 12:23
Перша когенераційна установка у Києві
Стало відомо, скільки міні-ТЕЦ у Києві вже працює і коли запустять решту
14 сiчня, 17:02
Із 1 до 18 січня народилися 476 хлопчиків і 425 дівчаток. Із них – 18 двієнь
Понад 900 немовлят за 18 днів: статистика народжуваності в Києві у 2026 році
Вчора, 17:55

Новини

У Дніпровському районі столиці горів ресторан: наслідки пожежі
У Дніпровському районі столиці горів ресторан: наслідки пожежі
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години
Комбінований удар по Києву 20 січня: поліція показала наслідки обстрілу на Лівому березі
Комбінований удар по Києву 20 січня: поліція показала наслідки обстрілу на Лівому березі
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У Києві через російську атаку поїзди метро курсуватимуть зі змінами
У Києві через російську атаку поїзди метро курсуватимуть зі змінами
Повітряна тривога у Києві тривала більше трьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше трьох годин

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua