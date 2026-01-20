У Дніпровському районі столиці горів ресторан: наслідки пожежі

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи

У Дніпровському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в закладі громадського харчування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Пожежа спалахнула у ресторані й охопила 40 квадратних метрів закладу фото: ДСНС Києва/Facebook

Завдяки оперативним діям вогнеборців загоряння вдалося повністю приборкати о 19:24 фото: ДСНС Києва

Повідомлення про надзвичайну подію на проспекті Воскресенському надійшло до Служби порятунку ввечері 19 січня, о 18:04. За інформацією Головного управління ДСНС України у м. Києві, вогонь охопив окремо розташовану будівлю ресторану.

Завдяки оперативним діям вогнеборців загоряння на площі 40 квадратних метрів вдалося повністю приборкати о 19:24. Внаслідок інциденту ніхто не загинув і не отримав травм. Наразі фахівці та правоохоронні органи працюють над встановленням причин виникнення пожежі.

Нагадаємо, у Солом'янському районі столиці 19 січня сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники повідомили, що у ході гасіння пожежі з помешкання було врятовано одну людину. Ще трьох вогнеборці вивели на свіже повітря з сусідніх квартир.

16 січня у Подільському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку, загоряння сталося на вулиці Сергія Данченка. На момент прибуття підрозділів горіли дах і другий поверх будівлі. Пожежа встигла охопити площу близько 100 квадратних метрів. Вогнеборці залучали додаткову автоцистерну для підвозу води.