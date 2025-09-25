Головна Країна Події в Україні
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка
Наслідки удару по Приколотному
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Ворожа атака спричинила руйнації та пожежі

Уночі 25 вересня російські війська завдали удару безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. За словами рятувальників, через ворожий удар загинув 59-річний чоловік.

Нагадаємо, вчора, 24 вересня, унаслідок ворожих ударів російських безпілотників у Харкові та області виникли численні пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти, пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждали людини.

До слова, у ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами.

