На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка

Ворожа атака спричинила руйнації та пожежі

Уночі 25 вересня російські війська завдали удару безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. За словами рятувальників, через ворожий удар загинув 59-річний чоловік.

Наслідки удару по Приколотному фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, вчора, 24 вересня, унаслідок ворожих ударів російських безпілотників у Харкові та області виникли численні пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти, пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждали людини.

До слова, у ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами.