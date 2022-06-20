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    Події в Україні

    У лісі під Ізюмом від командування переховуються 200 окупантів

    З куп&lsquo;янського напрямку в бік Донецької області йдуть &laquo;свіжі&raquo; колони рашистів - У лісі під Ізюмом від командування переховуються 200 окупантів
    З куп‘янського напрямку в бік Донецької області йдуть «свіжі» колони рашистів
    фото з відкритих джерел

    З Ізюму рашисти повернулися поранені, брудні, голодні та з пошкодженою технікою

    На Харківщині у лісі під Ізюмом переховуються близько 200 окупантів. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

    «У Гороховатку зайшла велика кількість російських військових, які брали участь у боях під Ізюмом. Звідти вони повернулися поранені, брудні, голодні і злі, з пошкодженою технікою. Розселилися по селу для тимчасової реабілітації. Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли і переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів», – йдеться в повідомленні.

    Натомість з куп‘янського напрямку через Борову, Піски-Радьківські і далі в бік Донецької області йдуть «свіжі» колони рашистів. Такий же рух відбувається з Луганської області через Чернещину, Дружелюбівку на Лиман. Частина військ залишається у лісах поблизу села Піски-Радьківські.

    Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області коза підірвала окупантів.

    На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до свого комплексу протиповітряної оброни, щоб не потрапити на передові позиції. Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про «бізнесменів» у так зване «МДБ ДНР».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У лісі під Ізюмом від командування переховуються 200 окупантів