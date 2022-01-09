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    У Луцьку дівчинка передала патрульним іграшки для загублених дітей

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    Варвара з Волині долучилася до ініціативи поліції - У Луцьку дівчинка передала патрульним іграшки для загублених дітей

    Варвара з Волині долучилася до ініціативи поліції

    фото: Патрульна поліція Волинської області

    У автівках волинських патрульних будуть іграшки на випадок, якщо потрібно буде розрадити малюків

    У Луцьку дівчинка Варвара віддала частину своїх іграшок поліцейським, щоб ті мали чим розрадити дітей, які загубилися, або малюків, які зустрілися патрульним на викликах. Про це йдеться у Facebook пресслужби патрульної поліції Волинської області.

    «Нещодавно ми повідомляли, що в службових автомобілях патрульної поліції Волині з’являться м’які іграшки. Їх поліцейські даруватимуть дітям на викликах чи малятам, які загубилися. До такої ініціативи охоче долучилася сім’я маленької лучанки Варвари, яка дуже любить поліцейських», – йдеться у повідомленні.

    Зазначають, що дівчинка разом з мамою і татом привезла до управління патрульної поліції іграшки і без жодного жалю передала в руки патрульного.

    «Ці іграшки потрібні діткам, які загубилися», – зауважила маленька Варвара.

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    Варвара з Волині долучилася до ініціативи поліції. фото: Патрульна поліція Волинської області
    Варвара з Волині долучилася до ініціативи поліції. фото: Патрульна поліція Волинської області

    Поліцейські подякували родині за ініціативність та бажання робити добро і пообіцяли, що невдовзі іграшки опиняться в службових автівках патрульної поліції Волині.

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    Теги: діти Волинська область Луцьк поліція
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    У Луцьку дівчинка передала патрульним іграшки для загублених дітей