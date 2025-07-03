У Луганську підірвано «ексмера» окупованого міста Пілавова

Вибух стався на вулиці Тараса Шевченка в Луганську

В окупованому Луганську ліквідовано колишнього так званого «мера» – Маноліса Пілавова. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, інформує «Главком».

Вибух стався на вулиці Тараса Шевченка в Луганську. Внаслідок чого загинув колаборант і ще троє людей постраждали.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Як відомо, слідче управління СБУ в Луганській області розшукує Пілавова за ст. 258 КК України як активного учасника незаконного збройного формування.

До слова, українські захисники ліквідували командира 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, а з березня 2025 року – заступника головнокомандувача ВМФ Росії Михайла Гудкова. Зазначається, що Гудков нібито загинув під час виконання військового обов'язку на фронті. Про його загибель стало відомо ще увечері 2 липня. Про обставини його смерті не повідомляється, однак повідомляється, що це сталося в Курській області.

Також Сили оборони ліквідували російського окупанта та кандидата у майстри спорту з боксу.