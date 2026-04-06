У Луцьку дівчина влаштувала стрілянину, одна з куль влучила у тролейбус

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Луцьку дівчина влаштувала стрілянину, одна з куль влучила у тролейбус
Дівчина влаштувала своєрідний «тир»
фото: скриншот з відео

Обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 6 квітня, у Луцьку на Театральному майдані дівчина влаштувала стрілянину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на департамент муніципальної варти Луцької міськради.

«У Луцьку, на Театральному майдані – стався тривожний інцидент за участі молодих людей. Як видно на відео, молода дівчина влаштувала своєрідний «тир», хаотично стріляючи навколо», – йдеться у повідомленні.

У результаті одна з куль влучила у тролейбус, який саме здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці громадського транспорту. Ударом було пошкоджено вікно транспортного засобу. Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці відреагували на подію, за цим фактом зареєстровано провадження, тривають слідчі дії.

«Водночас цей випадок вкотре демонструє важливість функціонування та подальшого розвитку систем відеоспостереження. Завдяки розбудованій мережі камер у межах програми «Безпечне місто Луцьк» ідентифікація правопорушників та розкриття злочинів стають значно швидшими та ефективнішими. Саме тому розширення покриття камер відеонагляду є необхідним кроком для підвищення рівня безпеки в громаді», – наголосив департамент муніципальної варти Луцької міськради.

До слова, у Борисполі затримали 29-річного місцевого жителя, який влаштував стрілянину у торговельному закладі та на прилеглій території.

У Луцьку дівчина влаштувала стрілянину, одна з куль влучила у тролейбус
У Луцьку дівчина влаштувала стрілянину, одна з куль влучила у тролейбус
Аварійні відключення світла 6 квітня. «Укренерго» зробило заяву
Аварійні відключення світла 6 квітня. «Укренерго» зробило заяву
Смерть трирічного хлопчика на Рівненщині на водоймі: нові деталі
Смерть трирічного хлопчика на Рівненщині на водоймі: нові деталі
Ворог атакував Херсон: є загиблі та поранені
Ворог атакував Херсон: є загиблі та поранені
«Ліси України» відновлюють будівництво 25 лісових доріг у п’яти філіях
«Ліси України» відновлюють будівництво 25 лісових доріг у п’яти філіях
Уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг в області, яку щодня обстрілює РФ
Уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг в області, яку щодня обстрілює РФ

