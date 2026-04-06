У Луцьку дівчина влаштувала стрілянину, одна з куль влучила у тролейбус

Сьогодні, 6 квітня, у Луцьку на Театральному майдані дівчина влаштувала стрілянину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на департамент муніципальної варти Луцької міськради.

«У Луцьку, на Театральному майдані – стався тривожний інцидент за участі молодих людей. Як видно на відео, молода дівчина влаштувала своєрідний «тир», хаотично стріляючи навколо», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У результаті одна з куль влучила у тролейбус, який саме здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці громадського транспорту. Ударом було пошкоджено вікно транспортного засобу. Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці відреагували на подію, за цим фактом зареєстровано провадження, тривають слідчі дії.

«Водночас цей випадок вкотре демонструє важливість функціонування та подальшого розвитку систем відеоспостереження. Завдяки розбудованій мережі камер у межах програми «Безпечне місто Луцьк» ідентифікація правопорушників та розкриття злочинів стають значно швидшими та ефективнішими. Саме тому розширення покриття камер відеонагляду є необхідним кроком для підвищення рівня безпеки в громаді», – наголосив департамент муніципальної варти Луцької міськради.

