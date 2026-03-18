У США сталася стрілянина біля клініки для ветеранів

Аліна Самойленко
фото: AP

Під час стрілянини постраждав один співробітник Міністерства у справах ветеранів

У місті Джаспер, що біля підніжжя гір Блакитний хребет, сталася стрілянина на території медичного закладу Департаменту у справах ветеранів. Поліцейські, які прибули на виклик, вступили у протистояння зі збройним чоловіком біля будівлі клініки. У результаті перестрілки нападника було застрелено на місці. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За офіційними даними, під час інциденту постраждав один співробітник Міністерства у справах ветеранів. Його терміново евакуювали гелікоптером до найближчої лікарні. Начальник місцевої поліції Метт Докінз повідомив, що інших постраждалих серед персоналу чи відвідувачів, які перебували всередині закладу, немає.

Особу стрільця наразі не розголошують, відомо лише, що він був місцевим мешканцем. Правоохоронці поки не встановили мотиви нападу, а також з'ясовують, чи мав чоловік стосунок до військової служби. Розслідуванням трагедії спільно займатимуться ФБР та Бюро розслідувань Джорджії за підтримки Офісу генерального інспектора Департаменту у справах ветеранів.

Клініка в Джаспері, яка обслуговує ветеранів округу Пікенс із 2020 року, залишатиметься зачиненою до кінця тижня. Керівництво відомства вже розпочало перенесення запланованих візитів пацієнтів та організувало надання психологічної та духовної допомоги персоналу і ветеранам, які стали свідками події.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи США з’ясовують, чи стала атака на Іран мотивом для масової стрілянини, що сталася в неділю в розважальному районі Остіна. 

Унаслідок нападу двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані. Хоча офіційні висновки робити зарано, слідчі виявили низку доказів, що вказують на потенційний зв'язок із тероризмом. 

Як відомо, у середній школі у місті Роквілл, штат Меріленд сталася стрілянина. Один учень отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований у стабільному стані, ще одного учня затримали за підозрою у причетності до інциденту. 

