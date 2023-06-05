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У Луцьку хлопці прийшли до школи в сукнях і спровокували скандал (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Луцьку хлопці прийшли до школи в сукнях і спровокували скандал (фото)
У Луцьку хлопці прийшли до ліцею в сукнях, а дівчата – в костюмах у день гендерної рівності
фото скріншот відео

Директору ліцею загрожує звільнення

У Луцьку хлопці школи №24 прийшли на заняття у жіночому одязі і спровокували скандал. Школярі підтримали флешмоб до дня гендерної рівності. Відео хлопців набрало шаленої популярності в соціальній мережі TikTok. Про це повідомляє інформаційне агентство «Конкурент».

Очільника міста Ігоря Поліщука «неприємно здивувала» така «акція» школярів та бездіяльність дирекції школи.

Перевдягання хлопців він назвав збоченнями та додав, що якщо в Луцьку будуть повторні схожі випадки, то договори з директорами відповідних освітніх закладів розриватимуть.

«Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг – це збочення. Якщо ще таке буде, то будемо розривати договори з директором. А ці піжамні вечірки, коли учні приходять у школу в піжамах, це що таке? Якби я так прийшов у школу, то мене б одразу викинули звідти», – заявив Поліщук.

4 фото
На весь екран

Очільник департаменту освіти Віталій Бондар розповів, що відео вирвали з контексту. Тоді у школі №24 проходив день гендерної рівності, в межах якого діти підтримували одне одного. «Це йде з Європи, тоді був день гендерної рівності, й відео вирвали з загального контексту, а дирекція це не проконтролювала», – зазначив пан Бондар.

Згодом Луцький голова додав, що «в нашому місті такого бути не повинно, адже це не наші цінності, бо Луцьк – це християнське місто».

Нагадаємо, у львівській школі мати дитини із синдромом Дауна звинуватила керівництво у булінгу.

Теги: акція скандал Луцьк школярі відео гендер

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