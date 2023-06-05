У Луцьку хлопці прийшли до школи в сукнях і спровокували скандал (фото)

У Луцьку хлопці прийшли до ліцею в сукнях, а дівчата – в костюмах у день гендерної рівності

Директору ліцею загрожує звільнення

У Луцьку хлопці школи №24 прийшли на заняття у жіночому одязі і спровокували скандал. Школярі підтримали флешмоб до дня гендерної рівності. Відео хлопців набрало шаленої популярності в соціальній мережі TikTok. Про це повідомляє інформаційне агентство «Конкурент».

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Очільника міста Ігоря Поліщука «неприємно здивувала» така «акція» школярів та бездіяльність дирекції школи.

Перевдягання хлопців він назвав збоченнями та додав, що якщо в Луцьку будуть повторні схожі випадки, то договори з директорами відповідних освітніх закладів розриватимуть.

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«Коли особи чоловічої статі одягають жіночий одяг – це збочення. Якщо ще таке буде, то будемо розривати договори з директором. А ці піжамні вечірки, коли учні приходять у школу в піжамах, це що таке? Якби я так прийшов у школу, то мене б одразу викинули звідти», – заявив Поліщук.

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Очільник департаменту освіти Віталій Бондар розповів, що відео вирвали з контексту. Тоді у школі №24 проходив день гендерної рівності, в межах якого діти підтримували одне одного. «Це йде з Європи, тоді був день гендерної рівності, й відео вирвали з загального контексту, а дирекція це не проконтролювала», – зазначив пан Бондар.

Згодом Луцький голова додав, що «в нашому місті такого бути не повинно, адже це не наші цінності, бо Луцьк – це християнське місто».

Нагадаємо, у львівській школі мати дитини із синдромом Дауна звинуватила керівництво у булінгу.