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У Львівській області працює ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Львівській області працює ППО
фото з відкритих джерел

На Львівщині чути вибухи

У ніч на 6 вересня у Львівській області сили протиповітряної оборони були задіяні для захисту регіону від атаки ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, в небі над областю зафіксували ворожі безпілотники. Для їхнього знищення працювали сили ППО, включно з мобільними вогневими групами. У своєму Telegram-каналі Козицький о 01:47 звернувся до жителів області з закликом залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

«На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи», –  повідомив очільник ОВА.

Раніше Козицький попереджав про загрозу ударних дронів для регіону. Зокрема, «Шахеди», які прямували до Львівської області з боку Тернопільщини, перетинали повітряний простір у напрямку міст Перемишляни, Бібрка та Миколаїв.

«Заходять у повітряний простір Львівщини! Перемишляни! Бібрка! Миколаїв! Увага!» , – писав Козицький до оголошення про роботу ППО.

Жителів регіону було закликано уважно стежити за повідомленнями про повітряну тривогу та не ігнорувати небезпеку. Інформація про наслідки атаки та можливі руйнування на момент публікації новини уточнюється.

Нагадаємо, трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія.

Теги: Львівщина

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