На кордоні з Польщею на два дні відкриється додатковий перехід

Відкриття пункту буде відбуватись в рамках проведення «Європейських Днів Добросусідства»

У Львівські області, на кордоні України та Польщі, на два дні відкриється додатковий пункт пропуску. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У період 16 та 17 серпня додатково буде відкрито перехід «Корчмин – Стаївка» . Зазначається, що відкриття пункту буде відбуватись в рамках проведення «Європейських Днів Добросусідства».

Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді, який функціонуватиме з 9.00 до 20.00 16 серпня та з 9.00 до 20.00 17 серпня

Прикордонники здійснюватимуть пропуск осіб через державний кордон України в пішому порядку

Зазначимо, проєкт «Європейські Дні Добросусідства. Пам'ять, яка об'єднує» покликаний долати бар’єри між поляками та українцями, культурою Сходу і Заходу, латинською та візантійською традиціями.

На території сіл щорічно проводяться транскордонні зустрічі порозуміння та примирення. Також у межах зустрічей відбувається молитовна проща до чудотворного джерела у місці явлення Матері Божої та з нагоди Успіння Пресвятої Богородиці, вшанування пам'яті померлих.

Нагадаємо, у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» можливе ускладнення руху. За інформацією від польської сторони, розпочались ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська».

Попередньо роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року. Наразі вони проводяться на в'їзд в Україну на легковому напрямку та на вантажних паркінгах на в'їзд і виїзд.

До слова, на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею збудують додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід, роботи планують завершити до серпня 2025 року.