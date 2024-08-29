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На трасі Львів-Шегині виявлено авто із фальшивими $54 тис. (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На трасі Львів-Шегині виявлено авто із фальшивими $54 тис. (відео)
Під час проведення огляду легкового авто детективи БЕБ виявили та вилучили документи
фото: пресслужба БЕБ

Детективи досліджують обставини перевезення підробленої іноземної валюти та встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили автомобіль з підробленими $54 тис., який був припаркований на узбіччі міжнародної траси Львів-Шегині.  Про це інформує пресслужба БЕБ у Львівській області.

На трасі Львів-Шегині виявлено авто із фальшивими $54 тис. (відео) фото 1

Під час проведення огляду легкового авто детективи БЕБ виявили та вилучили документи (свідоцтво про реєстрацію ТЗ, страхові документи, довіреності, листи, рахунки, фактури, банківські чеки). Крім того, у внутрішній конструкції під важелем перемикання автоматичної коробки передач виявлено приховану іноземну валюту з ознаками підробки. Детективи Бюро вилучили банкноти номіналом 50 та 100 доларів США на суму 54 тис.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України. Детективи досліджують обставини перевезення підробленої іноземної валюти та встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Призначено низку судових експертиз.

Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють працівники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України. 

Раніше повідомлялося, що детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони.

Теги: Бюро економічної безпеки України прикордонники гроші Львівщина

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