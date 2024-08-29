На трасі Львів-Шегині виявлено авто із фальшивими $54 тис. (відео)
Детективи досліджують обставини перевезення підробленої іноземної валюти та встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили автомобіль з підробленими $54 тис., який був припаркований на узбіччі міжнародної траси Львів-Шегині. Про це інформує пресслужба БЕБ у Львівській області.
Під час проведення огляду легкового авто детективи БЕБ виявили та вилучили документи (свідоцтво про реєстрацію ТЗ, страхові документи, довіреності, листи, рахунки, фактури, банківські чеки). Крім того, у внутрішній конструкції під важелем перемикання автоматичної коробки передач виявлено приховану іноземну валюту з ознаками підробки. Детективи Бюро вилучили банкноти номіналом 50 та 100 доларів США на суму 54 тис.
Детективи БЕБ у Львівській області виявили автомобіль з підробленими $54 тис. Згідно з отриманою від прикордонників інформацією, автомобіль був припаркований на узбіччі міжнародної траси Львів-Шегині. pic.twitter.com/ePZDCpifmI— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2024
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України. Детективи досліджують обставини перевезення підробленої іноземної валюти та встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Призначено низку судових експертиз.
Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють працівники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України.
Раніше повідомлялося, що детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони.
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