На трасі Львів-Шегині виявлено авто із фальшивими $54 тис. (відео)

Під час проведення огляду легкового авто детективи БЕБ виявили та вилучили документи

Детективи досліджують обставини перевезення підробленої іноземної валюти та встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили автомобіль з підробленими $54 тис., який був припаркований на узбіччі міжнародної траси Львів-Шегині. Про це інформує пресслужба БЕБ у Львівській області.

Під час проведення огляду легкового авто детективи БЕБ виявили та вилучили документи (свідоцтво про реєстрацію ТЗ, страхові документи, довіреності, листи, рахунки, фактури, банківські чеки). Крім того, у внутрішній конструкції під важелем перемикання автоматичної коробки передач виявлено приховану іноземну валюту з ознаками підробки. Детективи Бюро вилучили банкноти номіналом 50 та 100 доларів США на суму 54 тис.

Детективи БЕБ у Львівській області виявили автомобіль з підробленими $54 тис. Згідно з отриманою від прикордонників інформацією, автомобіль був припаркований на узбіччі міжнародної траси Львів-Шегині. pic.twitter.com/ePZDCpifmI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2024

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України. Детективи досліджують обставини перевезення підробленої іноземної валюти та встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Призначено низку судових експертиз.

Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють працівники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України.

Раніше повідомлялося, що детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони.