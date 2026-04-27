Закон про зброю для цивільних. Очільник МВС розкрив деталі підготовки

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Дискусії про легалізацію зброї в Україні триває не один рік
фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував старт загальнодержавного обговорення

Найближчим часом в Україні розпочнуться масштабні консультації щодо єдиного законопроєкту про обіг цивільної зброї. До обговорення планують залучити військових, експертів та громадськість, аби документ відповідав викликам воєнного часу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком».

За словами міністра внутрішніх справ України, процес підготовки законопроєкту до розгляду у Верховній Раді має бути максимально прозорим. Спочатку на переконання міністра, мають бути проведені консультації. Вони стартують уже цього або наступного тижня.

«Ми залучаємо представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, а також народних депутатів і військових. Ми хотіли б, щоб це було загальнодержавне обговорення. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми знаходимось», – зазначив міністр.

На переконання Ігоря Клименка, закон про цивільну зброю має бути один для України.

«І цей закон не можуть підміняти підзаконні акти. Це дуже серйозне питання, питання безпеки наших громадян як під час війни, так і після війни. Тому, я думаю, що ми спільно зможемо знайти спільний знаменник», – повідомив міністр. 

Головне завдання майбутнього закону – чітко врегулювати порядок отримання, зберігання та використання зброї цивільними особами. Це питання набуло особливої актуальності після початку повномасштабного вторгнення, коли значна кількість зброї опинилася на руках у населення для захисту країни.

Зауважимо, наразі в Україні вже працює Єдиний реєстр зброї, який допоміг цифровізувати процес отримання дозволів, проте базовий закон, який би комплексно регулював цю сферу, все ще перебуває на стадії розробки.

Нагадаємо, Клименко висловився щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам: «Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву».

Наразі володіння травматичною та короткоствольною вогнепальною зброєю для цивільних – обмежене. Доступ і право володіння на неї мають лише деякі категорії громадян.

Як відомо, у лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт наразі прийнятий у першому читанні і далі не розглядався. Законопроєктом пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.

