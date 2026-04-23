Глава Нацполу поскаржився на «знищення репутації» поліції через мобілізацію

Ростислав Вонс
За словами Івана Вигівського, участь у мобілізації є додатковим навантаженням для поліції, яка має виконувати свої основні правоохоронні функції
Вигівський стверджує, що довіра населення до структури падає через участь поліцейських у мобілізаційних заходах

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що залучення поліцейських до мобілізації негативно впливає на її імідж та підриває довіру населення, яку формували роками. Таку думку посадовець висловив в інтерв'ю «РБК-Україна», повідомляє «Главком».

Як зазначив Вигівський, проблема полягає не в небажанні виконувати завдання з оповіщення громадян, а у впливі цього процесу на оцінку поліції з боку суспільства.

«Питання навіть не в тому, хоче чи не хоче. Тут не повинно бути подвійних стандартів. Як можна нас оцінювати по довірі населення після того, як ми беремо участь у мобілізаційних заходах? Я не розумію. Ми готові цю функцію виконувати, ми її виконуємо, але ми не повинні бути самі у цьому процесі. Цю функцію історично виконували ТЦК», – пояснив правоохоронець

Глава Нацполу підкреслив, що участь у мобілізації є додатковим навантаженням для поліції, яка має виконувати свої основні правоохоронні функції. «Але це не наша основна робота і всі забувають, коли знову кажуть, що ми повинні максимально бути залучені у мобілізації, що у нас є ще багато іншого функціоналу. Однак нашу правоохоронну функцію ніхто не забирав, це все додаткове навантаження», – каже він.

Вигівський наголосив, що такі обставини суттєво шкодять іміджу поліції. «Тому я кажу, що для нас це негативно і дуже погано впливає на імідж. З 2015 року ми формували імідж поліції, формували довіру населення, яка просто зараз нищиться», – додав очільник Національної поліції.

До слова, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав «величезною проблемою» питання ухилення від мобілізації та героїзацію тих, хто зневажає ТЦК чи незаконно тікає за кордон. Глава Банкової також зауважив, що українцям треба «не боятися виконати свій обов’язок».

