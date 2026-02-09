В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Зарево після влучання в Одесі

Влада закликає мешканців перебувати в укриттях до відбою загрози

У ніч на 9 лютого Одеса опинилась під атакою російських ударних дронів. За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні та місті не вщухають вибухи, пише «Главком».

Як пишуть місцеві пабліки, зафіксовано влучання на кількох локаціях. Атаку підтвердив очільник Одеської МВА Сергій Лисак: «У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!».

Нагадаємо, у ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.

Також повідомлялось, що унаслідок нічного ворожого обстрілу у ніч проти 4 лютого в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждали двоє людей, яким було надано медичну допомогу на місці.