Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Зарево після влучання в Одесі
фото: соціальні мережі

Влада закликає мешканців перебувати в укриттях до відбою загрози

У ніч на 9 лютого Одеса опинилась під атакою російських ударних дронів. За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні та місті не вщухають вибухи, пише «Главком».

Як пишуть місцеві пабліки, зафіксовано влучання на кількох локаціях. Атаку підтвердив очільник Одеської МВА Сергій Лисак: «У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!».

Нагадаємо, у ніч на неділю, 8 лютого, Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві. 

Також повідомлялось, що унаслідок нічного ворожого обстрілу у ніч проти 4 лютого в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждали двоє людей, яким було надано медичну допомогу на місці.

Читайте також:

Теги: Одеса вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
7 лютого, 03:23
Майже по всій Одещині обриви та пошкодження енергомережі – ДТЕК
Майже по всій Одещині обриви та пошкодження енергомережі – ДТЕК
31 сiчня, 09:31
Дрони атакували Одесу
В Одесі дрон РФ влучив на території монастиря: сталася пожежа
28 сiчня, 00:40
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
В Одесі з-під завалів дістали тіло другого загиблого
27 сiчня, 14:28
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, руйнування
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі, руйнування
27 сiчня, 03:56
Над ліквідацією наслідків працюють усі необхідні служби
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено енергетичну інфраструктуру
19 сiчня, 07:58
Головні новини проти ночі 19 січня 2026 року
Атака на Україну, вибухи у Росії, пожежі у Чилі: головне за ніч 19 січня 2026
19 сiчня, 05:40
Окуповану Макіївку атакували безпілотники
Атака на Україну, вибухи у Росії та на окупованій Донеччині: головне за ніч
14 сiчня, 05:33
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Росія атакує Київ балістичними ракетами, виникли проблеми зі світлом (оновлено)
13 сiчня, 01:40

Новини

Окупанти атакували Одесу дронами: є загиблий (оновлено)
Окупанти атакували Одесу дронами: є загиблий (оновлено)
Одеса: з'явилися перші кадри з наслідками атаки
Одеса: з'явилися перші кадри з наслідками атаки
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Атака на Одесу: рятувальники показали кадри пожежі на підприємстві
Атака на Одесу: рятувальники показали кадри пожежі на підприємстві
Росія атакувала Одесу безпілотниками (оновлено)
Росія атакувала Одесу безпілотниками (оновлено)
Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію
Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua