На Франківщині у приміщенні ТЦК стався вибух: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Франківщині у приміщенні ТЦК стався вибух: що відомо
фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

У приміщенні районного ТЦК та СП в Коломиї вже працюють вибухотехніки та слідчі

У ніч на 18 лютого 2026 року в приміщенні Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Івано-Франківщині стався вибух. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та причетних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, вибух пролунав у будівлі районного ТЦК у нічний час. У мережі вже з’явилися ймовірні кадри з місця події, на яких видно спалах та наслідки пошкодження будівлі. Деталі щодо потужності вибуху та типу пристрою, що його спричинив, наразі не розголошуються в інтересах слідства.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Встановлено, що сьогодні, 18 лютого 2026 року, о 01:15 у приміщенні Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Унаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах», - зазначили в прокуратурі.

За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не травмувався. Інформація про масштаби пошкоджень внутрішніх приміщень уточнюється.

Нагадаємо, поліцейські затримали футболіста Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. За даними слідства, у Бучанському районі під час конфлікту футболіст завдав удару кулаком в обличчя працівнику ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Коментарі — 0

