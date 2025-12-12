У Львові вперше поховали захисника на Пагорбі Слави: Марсове поле вже заповнене

Львів відкрив нову ділянку на Полі почесних поховань для Захисників

11 грудня у Львові вперше поховали Захисника на новій ділянці Пагорбу Слави. Андрій Киризюк загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Про це повідомляє Львівська мануфактура новин.

Поховання відбулося на Полі почесних поховань №87 на вул. Пасічній, де раніше був Пагорб Слави. Це нова ділянка, оскільки на вул. Мечникова місць уже не залишилося.

Андрій Киризюк був учасником ООС і служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Він загинув, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Нове поле розділять на 12 секторів, збережуть зелені насадження, а надгробки будуть у стилі меморіалу на Мечникова.

Місто також планує оголосити окремий архітектурний конкурс для облаштування церемоніальної зони. Загальна площа нової ділянки становить близько половини території Поля почесних поховань на Мечникова.

Нагадаємо, що нову ділянку для поховань військових у Львові облаштують на Полі почесних поховань №87 на вулиці Пасічній. Це рішення прийняли через обмежену кількість місць на нинішньому секторі Личаківського кладовища, де залишилось лише 20 місць. Раніше ця ділянка була відома за назвою Пагорб Слави, де ховали радянських та російських військовиків часів Першої та Другої світових воєн.

