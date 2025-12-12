Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові вперше поховали захисника на Пагорбі Слави: Марсове поле вже заповнене

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Львові вперше поховали захисника на Пагорбі Слави: Марсове поле вже заповнене
Вперше поховано Захисника на колишньому Пагорбі Слави у Львові
фото: LMN

Львів відкрив нову ділянку на Полі почесних поховань для Захисників

11 грудня у Львові вперше поховали Захисника на новій ділянці Пагорбу Слави. Андрій Киризюк загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Про це повідомляє Львівська мануфактура новин.

Поховання відбулося на Полі почесних поховань №87 на вул. Пасічній, де раніше був Пагорб Слави. Це нова ділянка, оскільки на вул. Мечникова місць уже не залишилося.

Андрій Киризюк був учасником ООС і служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Він загинув, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Нове поле розділять на 12 секторів, збережуть зелені насадження, а надгробки будуть у стилі меморіалу на Мечникова.

Місто також планує оголосити окремий архітектурний конкурс для облаштування церемоніальної зони. Загальна площа нової ділянки становить близько половини території Поля почесних поховань на Мечникова.

Нагадаємо, що нову ділянку для поховань військових у Львові облаштують на Полі почесних поховань №87 на вулиці Пасічній. Це рішення прийняли через обмежену кількість місць на нинішньому секторі Личаківського кладовища, де залишилось лише 20 місць. Раніше ця ділянка була відома за назвою Пагорб Слави, де ховали радянських та російських військовиків часів Першої та Другої світових воєн.

Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини. Поки що це кладовище не має офіційного статусу, тому попереду – розгляд на Консультативній раді з питань охорони культурної спадщини Департаменту.

Читайте також:

Теги: Львів військові цвинтар суверенітет кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд у Львові залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
13 листопада, 13:32
Деякі військові виходять на пенсію після 38 років
146 тис. військових не воюють, але мають пенсії за вислугу: нардепка закликала урізати пільги
1 грудня, 23:06
Українська армія все ще має перевагу в дронах-бомберах, заявив військовий і екснардерп Ігор Луценко
«Російська армія хоч і «дубова», але…» Військовий розповів, в чому ворог обходить ЗСУ
9 грудня, 19:39
Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія»
Мобілізовані військові зможуть купувати житло під 3% через «єОселю»
Вчора, 16:20
Головне завдання – знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу
Генштаб назвав головне завдання ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі
16 листопада, 19:49
Діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі
У Львові на подвір’ї школи сталася стрілянина: батьки вирішували конфлікт пістолетом
24 листопада, 10:57
Обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою
Стрілянини на території школи у Львові: поліція повідомила нові деталі
24 листопада, 11:50
У Києво-Печерській лаврі створено простір пам’яті українських жінок, чиї життя забрала війна
У Києво-Печерській лаврі висаджено тюльпанове дерево на честь полеглих захисниць
27 листопада, 09:16
Безвізовий в'їзд до США змінять
Жорсткі правила Трампа: США вводять перевірку соцмереж для деяких туристів
Вчора, 10:49

Події в Україні

Спецоперація ССО. У Каспійському морі знищено два російські судна зі зброєю
Спецоперація ССО. У Каспійському морі знищено два російські судна зі зброєю
У Львові вперше поховали захисника на Пагорбі Слави: Марсове поле вже заповнене
У Львові вперше поховали захисника на Пагорбі Слави: Марсове поле вже заповнене
РФ завдала близько 18 ударів по державній шахті
РФ завдала близько 18 ударів по державній шахті
Мін’юст найняв іспанських юристів для повернення скіфського золота
Мін’юст найняв іспанських юристів для повернення скіфського золота
62 мільйони, перенесення та «блекаути»: справа Держспецзв’язку як приклад штучного кримінального процесу
62 мільйони, перенесення та «блекаути»: справа Держспецзв’язку як приклад штучного кримінального процесу
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 грудня 2025 року

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua