Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон

В’ячеслав Зінченко залишиться під вартою ще 60 діб без права внесення застави

13 листопада Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Під час засідання суд розглянув клопотання прокурора Дмитра Петльованого: «Прошу суд продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. А оскільки злочин, який інкримінується обвинуваченому, вчинений із застосуванням насильства та призвів до смерті потерпілої, прошу суд не визначати розмір застави при вирішенні питання про продовження запобіжного заходу».

Суд пішов у нарадчу кімнату. Після повернення оголосили: В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави строком на 60 діб.

На засіданні заслухали двох свідків – власницю квартири, яку орендував Зінченко влітку 2024 року, та понятого, що був присутній під час вилучення доказів на місці вбивства.

Власниця житла розповіла, що під час телефонної розмови з майбутнім орендарем чула голос старшого чоловіка, хоча на зустріч прийшов молодий хлопець, що її здивувало.

«Зінченко подзвонив на контактний номер і коли ми розмовляли, ми домовились про поселення близько 15 години, і по часу все так чітко відбувалось. Єдине, що мене вразило, що коли був дзвінок, голос був такий досить старшого мужчини, років 55, чіткий український тон. Я прийшла в квартиру може на 5 хвилин швидше і його чекала, в телефонному режимі пояснювала, як зайти до квартири. І що мене вразило – заходить молодий хлопчина, в нього лице таке ще запам'ятала прищаве було, перехідний вік, а по голосу в телефоні був старший чоловік. І мене це вразило», – розповідає жінка.

Власниця квартири каже, сумнівалася чи йому взагалі є 18, тому попросила документи. А вже тоді дала ключі. За її словами, він заплатив готівкою за три дні проживання, проте виїхав швидше – на другий день, приблизно після обіду.

Потім до суду викликали одного з двох понятих, які були на місці вбивства.

«Я повертався з магазину після того, як вже відбулося саме вбивство, це десь було під вечір. Попросили мене бути понятим, коли будуть вилучати речові докази на місці вбивства. Пам'ятаю як вилучили там, де відбулося саме вбивство, одну гільзу. Також брали з лавки відбитки пальців, якщо вони там були, а решту не пам'ятаю», – каже чоловік.

На попередньому засіданні 11 листопада суд досліджував речові докази, серед яких були запахові сліди, змиви з поверхонь і гільза, знайдена на місці вбивства. Зброю, з якої застрелили Ірину Фаріон, поки що не знайдено.

21 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Під час нього допитали онлайн таємного свідка. Допит таємного свідка було організовано так, аби унеможливити його ідентифікацію.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.