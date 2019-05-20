У Львові замінували торговельний центр, житлові будинки і неіснуючі готелі



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Заміновано ТЦ на вул. Стрийській у селі Сокільники в передмісті Львова і житлові будинки на вул. Зелена, Мушака, Мулярская і Річна

У Львові невідомий 20 травня повідомив про мінування торговельного центру, чотирьох житлових будинків і трьох неіснуючих готелів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Зазначається, що повідомлення надійшло на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зокрема, депутат повідомив, що заміновано ТЦ на вул. Стрийській у селі Сокільники в передмісті Львова і житлові будинки на вул. Зелена, Мушака, Мулярская і Річна.

«Також анонім заявив про мінування готелів на вул. Поворотникова, Маковського та Фрунзе, проте ні таких готелів, ні таких вулиць у Львові не існує», - написав львів’янин.

На місце події виїхали вибухотехніки, ведуться пошуки вибухівки.

Як повідомлялося раніше, поліція затримала львів'янина під час здійснення дзвінка про мінування об'єкта.

Нагадаємо, у Харкові «замінували» 19 торговельних центрів.

До відома, хвиля «замінувань» докотилася до дитячих садочків Києва (фото).

Нагадаємо, столичними правоохоронцями оголошено підозру чоловіку, який 4 травня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху школи №186 у Києві.

Як повідомлялося, 11 травня до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.