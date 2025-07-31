Ігнат підтвердив застосування росіянами реактивних «Шахедів»: подробиці нових атак

Такі дрони мають характерний звук і «радіолокаційно він відображається як крилата ракета

Юрій Ігнат розповів про новий тип «Шахедів», які Росія застосовує для атак по Україні

Російська армія почала використовувати реактивні «Шахеди» під час атак по Україні. Такі безпілотники були зафіксовані під час вчорашньої нічної атаки, 30 липня, і, ймовірно, також під час сьогоднішньої, 31 липня. Як зазначає начальник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, такі дрони мають характерний звук, який відрізняється від попередніх моделей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Ігната в ефірі «Ми Україна».

«Реактивні БпЛА були зафіксовані вчора, було зафіксовано до восьми реактивних дронів з північного напрямку. І, ймовірно, сьогодні теж такі БпЛА були серед звичайних дронів, імітаторів або ж ударних «шахедів», – зазначив Ігнат.

Юрій Ігнат пояснив, що такі дрони мають характерний звук і «радіолокаційно він відображається як крилата ракета за параметрами польоту, тому що швидкість там може бути 500+ км/год».

Він підкреслив, що цілі з такою швидкістю «перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо». «Тому є така загроза теж сьогодні щодо застосування противником реактивних дронів. Звісно, масового застосування їх немає, є поодинокі випадки, але вчорашня ніч показує, що вісім таких БпЛА було точно зафіксовано», – зауважив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня 2025 року під час масованої атаки на столицю, Київ був атакований реактивними «Шахедами». Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

«БПЛА заходила з різних сторін міста Києва і після того, як начебто все заспокоїло, за годину пішла ракетна атака», – розповів Клименко.

До слова, російські окупаційні війська почали використовувати під час атак по Україні новий тип безпілотників – реактивні «Шахеди». Про це заявив фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, українці тепер можуть почути новий звук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Бескрестнова.

Як відомо, більш ніж 300 дронів і вісім ракет атакували українські міста під час нічного обстрілу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури, а одному зі спальних районів столиці у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд.

Також, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.