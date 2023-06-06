«Укргідроенерго» повідомило, коли очікується пік розливу води з Каховського водосховища

Через 4-5 днів вода почне спадати

Пік розливу води із підірваного Каховського водосховища очікується 7 червня. Про це повідомляє «Укргідроенерго» із посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

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«Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода почне спадати», – заявив глава «Укргідроенерго».

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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