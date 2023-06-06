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«Укргідроенерго» повідомило, коли очікується пік розливу води з Каховського водосховища

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укргідроенерго» повідомило, коли очікується пік розливу води з Каховського водосховища
фото з відкритих джерел

Через 4-5 днів вода почне спадати

Пік розливу води із підірваного Каховського водосховища очікується 7 червня. Про це повідомляє «Укргідроенерго» із  посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

«Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода почне спадати», – заявив глава «Укргідроенерго».

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Читайте також: Підрив ГЕС. Мер Нової Каховки про ситуацію у місті

 

Теги: окупанти Укргідроенерго Каховська ГЕС

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