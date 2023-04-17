У Миколаєві суддя виправдав солдата, який напідпитку розстріляв комбата

З початку повномаштабного вторгнення РФ майор Чорноконь очолив батальйонно-тактичну групу бригади, яка успішно виконувала завдання з оборони Миколаєва

Експерт знайшов у тілі командира батальйону Чорноконя п’ять куль від автомату

У Миколаєві суддя Володимир Алейніков визнав солдата, який розстріляв командира танкового батальйону 36-ї ОБрМП Євгена Чорноконя, невинним в умисному вбивстві. Про це повідомляє «Преступности.НЕТ» з посиланням на вирок Центрального районного суду Миколаєва.

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Як зазначається, командир батальйону миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майор Євген Чорноконь загинув в кінці липня 2022 року. Він боронив державу з 2014 року.

Ввечері 28 липня минулого року п’яний солдат Валентин Гандебура зайшов у польову кухню на території місця тимчасової дислокації у Миколаєві та затіяв суперечку з майором, в ході якої чергою вистрілив у офіцера з табельного автомату. Комбат загинув на місці.

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Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»).

Гандебура у суді свою вину визнавав та погоджувався за матеріалами слідства. Він говорив, що шкодує за вчинення і просив мінімальне покарання в межах санкції статті. Адвокат підтримав позицію свого клієнта.

Експерт знайшов у тілі Чорноконя п’ять куль від автомату обвинуваченого, які стали причиною смерті.

Свідок розповів, що п’яний військовослужбовець крім питань про форму питав про навчання, участь у бойових діях, коли Чорноконь «буде з ним нормально спілкуватися». Обвинувачений направляв автомат на майора, тому лейтенант приготував свій пістолет і наказав солдату повністю розрядити автомат. Чорноконь сказав лейтенанту прибрати пістолет та продовжив розмову. Він нагадав про субординацію та пояснив щодо форми те, що крім танкового батальйон є інші підрозділи, де та потрібніша. Також лейтенант підтвердив,що майор почав телефонувати у ВСП та говорити про виниклу проблему з обвинуваченим. Потім обвинувачений різко направив автомат на майора та вистрілив чергою у нього.

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При цьому суддя не погодився з кваліфікацією злочину, яку запропонував військовий прокурор. Він зазначив, що вбитий виконував службові функції, вів робочий діалог з лейтенантом, в який грубо втрутився його підлеглий, а потім і розстріляв свого начальника.

Алєйніков вказує, що «предметом в межах цього кримінального провадження, є встановлений порядок несення військової служби; цей об`єкт вочевидь не є елементом злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України». У зв’язку з цим суддя вважає, що і досудове слідство повинен був проводити не слідчий Нацполіції, а Державне бюро розслідувань.

Раніше повідомлялося, що у військовій частині на території заводу «Південмаш» 20-річний солдат термінової служби розстріляв своїх товаришів по службі.