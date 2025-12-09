Як будуть вимикати світло 10 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 10 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. Зазначається, що 10 грудня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. «Укренерго» попереджає, що протягом доби вони можуть бути змінені.

Нагадаємо, 9 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.