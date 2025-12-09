Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 10 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 10 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 10 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. Зазначається, що 10 грудня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. «Укренерго» попереджає, що протягом доби вони можуть бути змінені.

Нагадаємо, 9 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: відключення світла відключення електроенергія Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
6 грудня, 21:17
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
4 грудня, 03:52
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
3 грудня, 19:14
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
27 листопада, 20:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 20:52
Міненерго роз’яснило ситуацію з експортом
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
21 листопада, 14:40
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
14 листопада, 19:05
Експерти вважають, що підвищення тарифів на передачу електроенергії для промисловості в нинішніх умовах є кроком у хибному напрямі
Нове зростання тарифів на передачу електроенергії може посилити кризу в енергетиці – ЗМІ
11 листопада, 16:13
Роботу фунікулера призупинили у зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії
Київський фунікулер відновив роботу після перебоїв з електрикою
10 листопада, 17:58

Події в Україні

Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
Як будуть вимикати світло 10 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 10 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
14 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів: на Миколаївщині ВПО отримають житло
14 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів: на Миколаївщині ВПО отримають житло
У більшості областей 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У більшості областей 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
Україну засипало першим снігом: в яких областях
Україну засипало першим снігом: в яких областях

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua