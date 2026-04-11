Омбудсман пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік
Сьогодні, 11 квітня, 175 військових та 7 цивільних повернулися додому з російської неволі. Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Так, обміняли велику кількість оборонців Маріуполя, а також захисників Донеччини, Луганщини, Київщини, Харківщини, Херсонщини.
Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік», – зазначив омбудсман.
За його даним, є ті, хто потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення. Також 27 військових потрапили у неволю рівно чотири роки тому. Цікава особливість – удома сьогодні шість однофамільців.
Є серед звільнених і цивільні. Це молоді хлопці, переважно 2000-х років народження, яких окупанти викрали на Харківщині, Київщині, Херсонщині, Донеччині. Усі вони незаконно утримувалися від 2022 року.
«Повернуті додому мають тяжкий стан здоров’я, травми, пригнічений психологічний стан», – додав він.
Як відомо, злочинці намагаються нажитися на сподіваннях родин захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими фіксують сплеск активності шахраїв на тлі анонсованого обміну до Великодня.
Коментарі — 0