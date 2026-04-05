На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії

На війні загинув колишній начальник департаменту Служби безпеки України, генерал-майор Володимир Ляпкін, котрий перейшов на бік ворога. Останнім часом він служив у загоні «Барс-33». Разом із ним був убитий колишній співробітник Міністерства надзвичайних ситуацій із Підмосков'я, полковник Едуард Малов. Перше повідомлення про загибель генерал-майора опублікував проросійський політичний діяч Олег Царьов, «Медіазона» незалежно підтвердила смерть Володимира Ляпкіна, повідомляє «Главком». Обидва військові загинули 17 березня 2026 року.

Генерал-майор Володимир Ляпкін обіймав у СБУ посаду начальника департаменту оперативного документування. Як пише Олег Царьов, до його сфери відповідальності входила «невидима сторона роботи СБУ – прослуховування, зовнішнє спостереження, збір інформації». Звання генерал-майора Ляпкін отримав у 2013 році. Тоді ж він особисто брав участь у розгоні протестів на Майдані, стверджує Царьов.

«У найгостріші моменти протестів йому доводилося вступати в прямі фізичні сутички, і в таких ситуаціях він не ховався за спинами підлеглих, а йшов уперед сам, показуючи приклад», – написав він.

У лютому 2014 року, відразу після перемоги протестувальників, Володимир Ляпкін був звільнений із СБУ серед інших високопоставлених офіцерів. Колишній офіцер втік до Росії й оселився в анексованому Криму. У 2021 році він став засновником і головою Асоціації «Я гарантую якість».

Полковник Едуард Малов (на передньому плані) і генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін фото з відкритих джерел

Після початку війни та окупації Херсона Володимир Ляпкін обійняв посаду заступника голови «Державної служби безпеки Херсонської області» – за формою власності це була «державна установа», яка розміщувалася в будівлі Господарського суду Херсонської області. Засновником «Держбезпеки» став колишній начальник Ляпкіна у СБУ – Олександр Якименко, керівник української спецслужби з січня 2013 року по лютий 2014 року, який також втік до Росії.

У 2025 році СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності щодо Володимира Ляпкіна. За версією слідства, він як заступник начальника та виконувач обов’язків начальника «Державної служби безпеки» займався «фільтраційними заходами» та репресіями проти мирного населення. СБУ вважає, що після формальної ліквідації «Державної служби безпеки» її правонаступницею стало управління ФСБ в окупованій Херсонській області.

Олег Царьов стверджує, що генеральське звання Ляпкіна «де-факто збереглося: він так і залишався для всіх генерал-майором уже російських спецслужб». У публічних указах «Медіазона» не знайшла згадок про присвоєння Володимиру Ляпкіну звання генерал-майора ФСБ або будь-якої іншої силової структури.

Володимир Ляпкін загинув 17 березня 2026 року. У дописі Олега Царьова йдеться, що він служив у загоні «Барс-33» під позивним Батий.

4 квітня 2026 року в підмосковному Нахабіно відбулися похорони 59-річного експолковника МНС Едуарда Малова. На траурних стрічках було написано «від командира та особового складу «Барс-33»». Малов, як і Ляпкін, загинув 17 березня 2026 року.

У російських соцмережах також був опублікований некролог, присвячений смерті двох випускників Ташкентського вищого загальновійськового командного училища – Едуарда Малова та Володимира Ляпкіна, обидва закінчили училище в 1989 році.

