Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Генерал-майор Володимир Ляпкін
фото з відкритих джерел

У лютому 2014 року Володимир Ляпкін був звільнений із СБУ серед інших високопоставлених офіцерів

На війні загинув колишній начальник департаменту Служби безпеки України, генерал-майор Володимир Ляпкін, котрий перейшов на бік ворога. Останнім часом він служив у загоні «Барс-33». Разом із ним був убитий колишній співробітник Міністерства надзвичайних ситуацій із Підмосков'я, полковник Едуард Малов. Перше повідомлення про загибель генерал-майора опублікував проросійський політичний діяч Олег Царьов, «Медіазона» незалежно підтвердила смерть Володимира Ляпкіна, повідомляє «Главком». Обидва військові загинули 17 березня 2026 року.

Генерал-майор Володимир Ляпкін обіймав у СБУ посаду начальника департаменту оперативного документування. Як пише Олег Царьов, до його сфери відповідальності входила «невидима сторона роботи СБУ – прослуховування, зовнішнє спостереження, збір інформації». Звання генерал-майора Ляпкін отримав у 2013 році. Тоді ж він особисто брав участь у розгоні протестів на Майдані, стверджує Царьов.

«У найгостріші моменти протестів йому доводилося вступати в прямі фізичні сутички, і в таких ситуаціях він не ховався за спинами підлеглих, а йшов уперед сам, показуючи приклад», – написав він.

У лютому 2014 року, відразу після перемоги протестувальників, Володимир Ляпкін був звільнений із СБУ серед інших високопоставлених офіцерів. Колишній офіцер втік до Росії й оселився в анексованому Криму. У 2021 році він став засновником і головою Асоціації «Я гарантую якість».

Полковник Едуард Малов (на передньому плані) і генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін
Після початку війни та окупації Херсона Володимир Ляпкін обійняв посаду заступника голови «Державної служби безпеки Херсонської області» – за формою власності це була «державна установа», яка розміщувалася в будівлі Господарського суду Херсонської області. Засновником «Держбезпеки» став колишній начальник Ляпкіна у СБУ – Олександр Якименко, керівник української спецслужби з січня 2013 року по лютий 2014 року, який також втік до Росії.

У 2025 році СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності щодо Володимира Ляпкіна. За версією слідства, він як заступник начальника та виконувач обов’язків начальника «Державної служби безпеки» займався «фільтраційними заходами» та репресіями проти мирного населення. СБУ вважає, що після формальної ліквідації «Державної служби безпеки» її правонаступницею стало управління ФСБ в окупованій Херсонській області.

Олег Царьов стверджує, що генеральське звання Ляпкіна «де-факто збереглося: він так і залишався для всіх генерал-майором уже російських спецслужб». У публічних указах «Медіазона» не знайшла згадок про присвоєння Володимиру Ляпкіну звання генерал-майора ФСБ або будь-якої іншої силової структури.

Володимир Ляпкін загинув 17 березня 2026 року. У дописі Олега Царьова йдеться, що він служив у загоні «Барс-33» під позивним Батий.

4 квітня 2026 року в підмосковному Нахабіно відбулися похорони 59-річного експолковника МНС Едуарда Малова. На траурних стрічках було написано «від командира та особового складу «Барс-33»». Малов, як і Ляпкін, загинув 17 березня 2026 року.

У російських соцмережах також був опублікований некролог, присвячений смерті двох випускників Ташкентського вищого загальновійськового командного училища – Едуарда Малова та Володимира Ляпкіна, обидва закінчили училище в 1989 році.

Нагадаємо, син російського неонациста та бійця ММА В'ячеслава Дацика Ярослав був ліквідований на фронті захисниками України. 

Також захисники України знищили російського окупанта Максима Володченка – кандидата у майстри спорту з важкої атлетики, який брав участь в анексії Криму.

Читайте також:

Теги: СБУ смерть військові Олег Царьов прослуховування Олександр Якименко полковник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари СБУ по флоту РФ стали масштабними та постійними
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
6 березня, 16:33
Військові знайшли шиншилу біля лінії бойового зіткнення
Врятована шиншила Соня бере «гонорари» у ЗСУ (відео)
12 березня, 10:51
Наполеон Бесерра представляв «Партію робітників і підприємців Перу»
У Перу в автокатастрофі загинув кандидат у президенти
15 березня, 23:56
Дід Толя запамʼятався глядачам дотепними висловлюваннями з ненормативною лексикою
У віці 88 років помер популярний блогер дід Толя
15 березня, 23:05
Суддя зобов’язала Міноборони призначити та виплатити позивачам одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн
Дружина військового, який помер у Авдіївці через хворобу серця, відсудила у Міноборони 15 млн грн
22 березня, 19:15
Трамп заявив, що радий смерті Роберта Мюллера
Трамп порадів смерті ексдиректора ФБР, який розслідував його зв’язки з Росією
21 березня, 21:50
72-річний місцевий житель спалював рослинні рештки на території приватного домоволодіння
На Київщині літній чоловік загинув, спалюючи суху траву
28 березня, 15:18
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню
2 квiтня, 13:51
Найбільші оператори ринку зазначають, що лудоманія є медичною проблемою, яка вирішується шляхом лікування, а не адміністративними заборонами
Повна заборона участі військових в азартних іграх? Профільна асоціація повідомила уряд про наслідки
4 квiтня, 09:00

Події в Україні

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua