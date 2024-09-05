Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: рятувальні роботи завершено

Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл

У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу, який росіяни здійснили 3 вересня. Про це повідомили у ДСНС.

Унаслідок цієї атаки загинули 55 людей, постраждали – 328. Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених решток людських тіл.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучали 36 одиниць техніки та 215 рятувальників.

Нагадаємо, в Полтавській області із 4 вересня розпочалася триденна жалоба за загиблими внаслідок російського удару.

Нагадаємо, за даними Міноборони, російські війська 3 вересня завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків.

До слова, обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме Головна інспекція Міністерства оборони.