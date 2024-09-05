Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: рятувальні роботи завершено

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: рятувальні роботи завершено
Унаслідок ракетної атаки росіян загинули 55 людей, постраждали – 328
фото: ДСНС України, Facebook

Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл

У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу, який росіяни здійснили 3 вересня. Про це повідомили у ДСНС. 

Унаслідок цієї атаки загинули 55 людей, постраждали – 328. Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених решток людських тіл.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучали 36 одиниць техніки та 215 рятувальників.

Нагадаємо, в Полтавській області із 4 вересня розпочалася триденна жалоба за загиблими внаслідок російського удару. 

Нагадаємо, за даними Міноборони, російські війська 3 вересня завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків. 

До слова, обставини трагедії у Полтаві у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме Головна інспекція Міністерства оборони. 

Читайте також:

Теги: Полтава війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко демонструє готовність до торгів
Майбутнє Лукашенка під загрозою? Наступний рік буде для Білорусі вирішальним
Сьогодні, 13:03
Петиція про присвоєння Героя України (посмертно) мовознавиці Ірині Фаріон ближче до четвертої години 4 вересня зібрала достатню кількість голосів
Героя України – Ірині Фаріон. Як Банкова гальмувала петицію Розслідування
Вчора, 21:00
Українські військові повідомили, що вразили російську понтонну переправу через річку Сейм
Сили оборони призупинили просування на Курщині. Аналіз ISW
1 вересня, 07:58
Ходжес вважає, що ЗСУ створили своєрідні можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку
Екскомандувач армії США назвав головні цілі ЗСУ у Курській області
27 серпня, 20:21
Про надписи російською мовою на об'єкті вперше повідомив портал Your Kurier Olsztyński. Однак служби поки що не підтвердили цю інформацію
У Польщі впав об'єкт, на якому були російські надписи
22 серпня, 14:39
Ворожі ракети атакували столицю з південного напрямку
Удруге за ранок ворог атакував Київ ракетами: які наслідки
18 серпня, 08:31
Ворог збільшив кількість обстрілів позицій Сил оборони
Операція у Курській області вплинула на фронт? Відповідь офіцера ЗСУ
11 серпня, 11:57
ОК «Захід» звертається до журналістів видання «Голос Карпат» з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК
ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті
7 серпня, 15:57
Жінки також прийшли в інші традиційно чоловічі професії, такі як водіння автобусів або далекобійних вантажівок
Війна руйнує гендерні бар’єри в Україні: видання The Monitor побувало на шахтах «Метінвеста»
6 серпня, 12:33

Події в Україні

Чернігівська міська рада прокоментувала обшуки у кабінеті очільника
Чернігівська міська рада прокоментувала обшуки у кабінеті очільника
Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: рятувальні роботи завершено
Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: рятувальні роботи завершено
На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл РФ (фото)
На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл РФ (фото)
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Обстріл Львова: що відомо про стан постраждалих
Обстріл Львова: що відомо про стан постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
38K
У Житомирі пролунали вибухи
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
9675
Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua