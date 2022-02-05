У Харків завезли небезпечні солодощі

У продукті виявлено незадекларований інгредієнт

У Харкові вилучають із продажу шоколад, який було ввезено в Україну з Франції. Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі Харківської області.

За інформацією джерела, до Головного управління надійшло повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) про те, що в чорному шоколаді з апельсиновою цедрою було виявлено незадекларований молочний інгредієнт.

Відомо, що цей шоколад мав надійти до одного з великих гіпермаркетів Харкова з магазину Auchan Centrale d'Achat у Франції. Однак у зв'язку з порушеннями продукт був знятий з продажу.

Номер партії – 2007043414. У Держпродспоживслужбі попереджають, що у разі виявлення зазначеного вантажу необхідно негайно звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродслужби у Харківській області.

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