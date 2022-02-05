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    У Харків завезли небезпечні солодощі

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    Чорний шоколад із Франції виявився неякісним - У Харків завезли небезпечні солодощі
    Чорний шоколад із Франції виявився неякісним
    фото з відкритих джерел

    У продукті виявлено незадекларований інгредієнт

    У Харкові вилучають із продажу шоколад, який було ввезено в Україну з Франції. Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі Харківської області.

    За інформацією джерела, до Головного управління надійшло повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) про те, що в чорному шоколаді з апельсиновою цедрою було виявлено незадекларований молочний інгредієнт.

    Відомо, що цей шоколад мав надійти до одного з великих гіпермаркетів Харкова з магазину Auchan Centrale d'Achat у Франції. Однак у зв'язку з порушеннями продукт був знятий з продажу.

    Номер партії – 2007043414. У Держпродспоживслужбі попереджають, що у разі виявлення зазначеного вантажу необхідно негайно звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродслужби у Харківській області.

    Як відомо, на Харківщині продавці цукерок із Росії отримали штрафи на 100 тис. грн.

    Нагадаємо, в Україні в продаж потрапило небезпечне масло: хто виробник.

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    Теги: Харків солодощі
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    У Харків завезли небезпечні солодощі