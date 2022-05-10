У прикордонних районах Чернігівщини обмежено пересування цивільних

У Чернігівській області запровадили низку нових тимчасових обмежень, які стосуються мирного населення. Вони діятимуть у чотирьох прикордонних районах. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Прикордонники повідомляють, що в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області (до 20 км від державного кордону) заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів;

проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку;

здійснення будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів;

проведення різного роду відпочинку;

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;

носіння військової форми одягу цивільним населенням.

Варто зазначити, що порушення цих норм може призвести до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на початку травня у Чернігівській області відновили рух на двох тимчасових переправах, які поєднують Чернігівщину з містом Мена та Києвом.