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    Події в Україні

    У прикордонних районах Чернігівщини обмежено пересування цивільних

    Мирному населенню у чотирьох прикордонних районах Чернігівської області&nbsp;заборонено пересування - У прикордонних районах Чернігівщини обмежено пересування цивільних
    Мирному населенню у чотирьох прикордонних районах Чернігівської області заборонено пересування
    фото з відкритих джерел

    У чотирьох прикордонних районах Чернігівської області діють обмеження на пересування цивільних осіб

    У Чернігівській області запровадили низку нових тимчасових обмежень, які стосуються мирного населення. Вони діятимуть у чотирьох прикордонних районах. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

    Прикордонники повідомляють, що в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області (до 20 км від державного кордону) заборонено:

    • пересування осіб та транспортних засобів;
    • проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку;
    • здійснення будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів;
    • проведення різного роду відпочинку;
    • пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;
    • носіння військової форми одягу цивільним населенням.

    Варто зазначити, що порушення цих норм може призвести до кримінальної відповідальності.

    Нагадаємо, на початку травня у Чернігівській області відновили рух на двох тимчасових переправах, які поєднують Чернігівщину з містом Мена та Києвом.

    Теги: прикордонники росія окупанти війна Чернігівщина Україна населення окупація #stoprussia
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    У прикордонних районах Чернігівщини обмежено пересування цивільних