У районі розведення сил у Золотому почався процес розмінування



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1 листопада українська сторона завершила розведення сил та засобів у Золотому

На ділянці розведення сил та засобів в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області розпочався процес розмінування.

Про це розповів начальник пресцентру ОКП ОС Андрій Агєєв, повідомляє УНН.

«За офіційним звітом ОБСЄ, нашими зобов’язаннями в рамках розведення з сьогоднішнього дня розпочалося розмінування територій. На даний час на ділянці працюють 5 розрахунків саперних від ДСНС, які входять до складу ООС», – розповів він.

Нагадаємо, за даними пресцентру ООС, 1 листопада українська сторона завершила розведення сил та засобів у Золотому.

Процес розведення сторін триває протягом 30 днів та передбачає певний алгоритм дій для військовослужбовців та представників міжнародної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомлялося, від початку бойових дій Донеччина вважається однією із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій у світі.

Нагадаємо, Фінляндія виділить 600 тисяч євро на розмінування Донбасу.