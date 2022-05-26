ВООЗ підтримала важливу резолюцію: допоможе ізолювати РФ

Закладається механізм позбавлення членських прав та права голосу Кремля у ВООЗ

Організація схвалила резолюцію із критикою дій країни-окупантки

Всесвітня асамблея охорони здоров'я на 75 сесії прийняла запропоновану західними країнами резолюцію щодо ситуації в Україні. У ній йдеться про те, що дії Росії призвели до надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я України.

Резолюція дозволить у майбутньому ізолювати Росію. Її підтримали 88 країн. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Наша резолюція закладає механізм подальшої ізоляції РФ, в тому числі через позбавлення членських прав та права голосу у ВООЗ у разі невиконання вимог висунутих у резолюції», – пояснив український міністр.

12 країн висловилися «проти» пропонованої резолюції, ще 53 держави утрималися. Серед країн, що утрималися, «друзі Путіна»: Казахстан, Киргизія, Мавританія, Малайзія, Узбекистан.

У ВООЗ зазначили, що російський варіант резолюції не одержав схвалення необхідної кількості делегатів.

Нагадаємо, нещодавно ВООЗ знову переобрала Аданома Гебрейсуса главою організації.

Раніше ВООЗ зробила заяву щодо обстрілів лікарень та медичних закладів росіянами.

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