У Рівному вдруге за місяць аноніми повідомили про замінування ОДА

11 березня у Рівному вже надходило повідомлення про замінування будівлі ОВА

Проходить евакуація людей із будівлі

Сьогодні, 28 березня, анонім повідомив про замінування будівлі Рівненської ОДА. Наразі працівників відомства евакуйовано із будівлі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення, де знаходиться Рівненська ОДА. Згідно правил, евакуюємо працівників», – написав Коваль.

Він також заявив, що про результати обстеження будівлі повідомить згодом.

Нагадаємо, 11 березня, у Рівному невідомі повідомили про замінування будівлі Рівненської ОВА.

Раніше голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв’ю «Главкому», що із початку повномасштабного вторгнення на Рівненщину приїхали 84 тис. переселенців, з них близько 59 тис. залишились тут на тривалий термін. Найбільше людей прибуло з Донеччини, Харківської, Київської, Чернігівської та Херсонської областей.

Також голова Рівненської ОДА розповів, як спецслужби шукають потенційних зрадників на місцевій АЕС.