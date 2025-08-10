Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків
Прикордонники нагадують, що, попри мальовничість природи, прикордоння є зоною підвищеної відповідальності
фото: ДПСУ

Прикордонники Львівщини закликають бути обережними: фотопастки фіксують ведмедів та вовків

У прикордонній зоні Самбірського району на Львівщині фотопастки 7-го прикордонного Карпатського загону регулярно фіксують мешканців дикої природи. За останній час камери зафіксували ведмедів, вовків, лисиць, кабанів та косуль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники нагадують, що, попри мальовничість природи, прикордоння є зоною підвищеної відповідальності. Прагнення до пригод або втрата пильності може призвести до неочікуваної зустрічі з хижаком або порушення державного кордону.

На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків фото 1
фото: ДСПУ
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків фото 2
фото: ДСПУ
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків фото 3
фото: ДСПУ
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків фото 4
фото: ДСПУ
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків фото 5
фото: ДСПУ

Для тих, хто вирушає у мандрівку, прикордонна служба наголошує на важливості планування маршруту заздалегідь. Рекомендується рухатися лише перевіреними стежками, дбати про власну безпеку та суворо дотримуватися правил перебування в прикордонній зоні.

Нагадаємо, прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані. 

 

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба тварини кордон Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шлюб був укладений рік тому лише з однією метою: вивезти особу призовного віку за межі України
Чоловік хотів виїхати за кордон з дружиною, старшою на 24 роки, але «забув» її діагноз
4 серпня, 14:20
Росіяни заявили про захоплення КПП на Харківщині
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
Такі ж бар’єри планують встановити і в інших прикордонних пунктах
Естонія продовжує укріплювати кордон з РФ у Нарві: деталі
3 серпня, 14:44
Збройні Сили РБ – це близько 55 тисяч особового складу
Білорусь створює бригаду СCO на кордоні з Україною: чи можливе нове вторгнення?
2 серпня, 15:20
Востаннє істота була зафіксована у британських водах у середині 20 століття
У Великій Британії знайдено істоту, яка вважалася повністю вимерлою
1 серпня, 21:29
Із настанням літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску зріс
Держмитслужба попередила водіїв про затримки на одному з пунктів пропуску
1 серпня, 11:22
Якщо вас або когось поруч вкусила змія, надзвичайно важливо діяти швидко та правильно, щоб мінімізувати наслідки та врятувати життя
На Львівщині 8-річна дитина потрапила до лікарні через укус змії
31 липня, 09:09
Момент викидання китів потрапив у пряму трансляцію
У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу (відео)
30 липня, 17:56
Полоз, якого побачили у липні 2025 року у Верхньодніпровську на Дніпропетровщині
Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати
11 липня, 11:06

Події в Україні

Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині
Генштаб спростовує фейк про окупацію села на Дніпропетровщині
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків
Масштабна ДТП сталася на Окружній у Києві. Є постраждалі (відео)
Масштабна ДТП сталася на Окружній у Києві. Є постраждалі (відео)
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
На Львівщині затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонерки
На Львівщині затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонерки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
8727
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
7515
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
6104
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
3085
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua