На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків

Прикордонники Львівщини закликають бути обережними: фотопастки фіксують ведмедів та вовків

У прикордонній зоні Самбірського району на Львівщині фотопастки 7-го прикордонного Карпатського загону регулярно фіксують мешканців дикої природи. За останній час камери зафіксували ведмедів, вовків, лисиць, кабанів та косуль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники нагадують, що, попри мальовничість природи, прикордоння є зоною підвищеної відповідальності. Прагнення до пригод або втрата пильності може призвести до неочікуваної зустрічі з хижаком або порушення державного кордону.

фото: ДСПУ

фото: ДСПУ

фото: ДСПУ

фото: ДСПУ

фото: ДСПУ

Для тих, хто вирушає у мандрівку, прикордонна служба наголошує на важливості планування маршруту заздалегідь. Рекомендується рухатися лише перевіреними стежками, дбати про власну безпеку та суворо дотримуватися правил перебування в прикордонній зоні.

