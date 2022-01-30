  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Славському знову негаразди, туристів із несправного підйомника знімали рятувальники (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На горі Тростян зупинився однокрісельний підйомник - У Славському знову негаразди, туристів із несправного підйомника знімали рятувальники (фото)
    На горі Тростян зупинився однокрісельний підйомник
    фото: ДСНС України

    Надзвичайники спустили з висоти сімох людей, в тім числі одну дитину

    У Славському, що на Львівщині, рятувальники зняли з підйомника сімох осіб, в тім числі одну дитину. Про це повідомляє ДСНС України.

    Інцидент трапився 30 січня близько 12:00 на горі Тростян. Тут зупинився однокрісельний підйомник.

    Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження спустили туристів. Ніхто з людей не постраждав.

    До проведення рятувальних робіт залучали 15 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

    Раніше ціни та рівень сервісу, а також ставлення місцевих мешканців до туристів у містечку Славське, що на Львівщині, обурили українського журналіста Майкла Щура (Романа Вітоніва).

    В інтерв’ю «Главкому» селищний голова Славського Володимир Бега розповів, чому якість зимового відпочинку у курортному селищі далека від європейських зразків.

    Раніше Володимир Бега визнав, що у Славському каналізацію мають всього 20% об’єктів.

    Читайте також: Чи треба їхати в Славське на лижі? Голова селища відповів на звинувачення Майкла Щура
    Теги: ДСНС ціни рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Славському знову негаразди, туристів із несправного підйомника знімали рятувальники (фото)