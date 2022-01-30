У Славському знову негаразди, туристів із несправного підйомника знімали рятувальники (фото)

Надзвичайники спустили з висоти сімох людей, в тім числі одну дитину

У Славському, що на Львівщині, рятувальники зняли з підйомника сімох осіб, в тім числі одну дитину. Про це повідомляє ДСНС України.

Інцидент трапився 30 січня близько 12:00 на горі Тростян. Тут зупинився однокрісельний підйомник.

Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження спустили туристів. Ніхто з людей не постраждав.

До проведення рятувальних робіт залучали 15 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

Раніше ціни та рівень сервісу, а також ставлення місцевих мешканців до туристів у містечку Славське, що на Львівщині, обурили українського журналіста Майкла Щура (Романа Вітоніва).

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