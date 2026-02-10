Головна Світ Соціум
У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8
Біля Новоросійська зафіксували землетрус магнітудою 4,8
скриншот з відео

Епіцентр був приблизно за 30 км від Новоросійська та за 20 км від Анапи

У Краснодарському краї РФ стався землетрус цієї ночі. Поблизу Новоросійська стався землетрус магнітудою 4,8(за шкалою Ріхтера), підтверджує Європейський середземноморський сейсмологічний центр, пише «Главком».

Поштовхи відчувалися також у навколишніх населених пунктах, зокрема в Анапі.

За словами мера Новоросійська Андрія Кравченка, епіцентр був приблизно за 30 км від міста та за 20 км від Анапи, на глибині понад 20 км. Пошкоджень не зафіксовано.

У місцевих пабліках звертають увагу, що за кілька хвилин до поштовхів у регіоні оголосили, а потім скасували ракетну небезпеку. Через це частина мешканців спершу не повірила, що йдеться саме про землетрус.

Нагадаємо, 2 лютого у Криму та на південно-східній частині України відчули землетрус. Епіцентр знаходився на глибині 10 км, приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від м. Щолкіне.

Теги: землетрус росія

