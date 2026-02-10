У Краснодарському краї РФ стався землетрус магнітудою 4,8

Епіцентр був приблизно за 30 км від Новоросійська та за 20 км від Анапи

У Краснодарському краї РФ стався землетрус цієї ночі. Поблизу Новоросійська стався землетрус магнітудою 4,8(за шкалою Ріхтера), підтверджує Європейський середземноморський сейсмологічний центр, пише «Главком».

Поштовхи відчувалися також у навколишніх населених пунктах, зокрема в Анапі.

За словами мера Новоросійська Андрія Кравченка, епіцентр був приблизно за 30 км від міста та за 20 км від Анапи, на глибині понад 20 км. Пошкоджень не зафіксовано.

У місцевих пабліках звертають увагу, що за кілька хвилин до поштовхів у регіоні оголосили, а потім скасували ракетну небезпеку. Через це частина мешканців спершу не повірила, що йдеться саме про землетрус.

Нагадаємо, 2 лютого у Криму та на південно-східній частині України відчули землетрус. Епіцентр знаходився на глибині 10 км, приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від м. Щолкіне.