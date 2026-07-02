У сумському «Міськводоканалі» розповіли як забезпечують містян водою

Ось так в місті організовують підвезення води

Через перебої з електропостачанням у Сумах воду подають за графіком. У місті розгорнули додаткові пункти видачі

Станом на ранок 2 липня Сумщина – регіон, де одна із найскладніших ситуацій зі світлом. Через перебої з електропостачанням водозабори Сум продовжують працювати на аварійно-резервному живленні. У зв'язку з цим воду до осель подають у режимі зниженого тиску за графіком, пише «Главком».

Для забезпечення мешканців водою КП «Міськводоканал» запровадило додаткові заходи. Окрім підвезення води автоцистернами, у різних районах міста встановлюють стаціонарні ємності з питною водою.

Вранці пункти видачі вже працювали на вулицях Романа Атаманюка та Сумської тероборони, а також на проспектах Свободи й Перемоги та вулиці Івана Сірка.

Після 12:00 автоцистерни та стаціонарні ємності планують розмістити ще в кількох районах міста, зокрема на проспекті Михайла Лушпи, вулицях Харківській, Петропавлівській, Збройних Сил України, Привокзальній, Лесі Українки, Іллінській, Сумської тероборони та проспекті Перемоги.

У комунальному підприємстві звернули увагу, що автомобілі з водою можуть тимчасово залишати місця видачі для дозаправлення. Актуальну інформацію про розташування автоцистерн і стаціонарних ємностей, а також залишити заявку на підвезення води можна через диспетчерську службу КП «Міськводоканал».

Уночі РФ здійснила атаку на територію України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів тимчасово залишається без світла. Зазначається, що частина споживачів перебуває без світла у м. Київ, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині.