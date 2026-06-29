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Обстріл Сумщини: двоє людей загинули, дев’ятеро травмовані (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обстріл Сумщини: двоє людей загинули, дев’ятеро травмовані (фото)
У Хутір-Михайлівській громаді через атаку безпілотника на автомобіль поранено 65-річного чоловіка
фото: Національна поліція

Під ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони

Минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє жінок віком 69, 62 та 57 років, а також 48-річний чоловік. 69-річна жінка від отриманих травм померла в автомобілі швидкої медичної допомоги.

Обстріл Сумщини: двоє людей загинули, дев’ятеро травмовані (фото) фото 1

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 77-річний чоловік.

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку безпілотника на автомобіль поранено 65-річного чоловіка.

Обстріл Сумщини: двоє людей загинули, дев’ятеро травмовані (фото) фото 2

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА травмовано 48-річну жінку та 72-річного чоловіка. Також постраждала 78-річна жінка.

Обстріл Сумщини: двоє людей загинули, дев’ятеро травмовані (фото) фото 3

Крім того, до медичних закладів звернулися двоє чоловіків, які отримали поранення внаслідок попередніх російських атак 27 червня: 24-річний житель Сумської громади, травмований під час удару БпЛА, та 59-річний житель Ворожбянської громади, який зазнав поранень унаслідок авіаудару керованою авіабомбою.

Обстріл Сумщини: двоє людей загинули, дев’ятеро травмовані (фото) фото 4

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, увечері 28 червня російська терористична армія атакувала Кіровоградщину. За даними рятувальників, під обстріл потрапив один з об’єктів інфраструктури у м. Кропивницький, внаслідок чого виникла пожежа.

Також ввечері 28 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинула 55-річна жінка. Крім того, поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро місцевих мешканців.

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Теги: Сумщина війна Національна поліція України

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