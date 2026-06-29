Обстріл Сумщини: двоє людей загинули, дев’ятеро травмовані (фото)

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку безпілотника на автомобіль поранено 65-річного чоловіка

Під ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони

Минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє жінок віком 69, 62 та 57 років, а також 48-річний чоловік. 69-річна жінка від отриманих травм померла в автомобілі швидкої медичної допомоги.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 77-річний чоловік.

У Хутір-Михайлівській громаді через атаку безпілотника на автомобіль поранено 65-річного чоловіка.

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА травмовано 48-річну жінку та 72-річного чоловіка. Також постраждала 78-річна жінка.

Крім того, до медичних закладів звернулися двоє чоловіків, які отримали поранення внаслідок попередніх російських атак 27 червня: 24-річний житель Сумської громади, травмований під час удару БпЛА, та 59-річний житель Ворожбянської громади, який зазнав поранень унаслідок авіаудару керованою авіабомбою.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, увечері 28 червня російська терористична армія атакувала Кіровоградщину. За даними рятувальників, під обстріл потрапив один з об’єктів інфраструктури у м. Кропивницький, внаслідок чого виникла пожежа.

Також ввечері 28 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинула 55-річна жінка. Крім того, поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро місцевих мешканців.