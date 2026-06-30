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Влада Сумщини скоротила тривалість комендантської години

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Влада Сумщини скоротила тривалість комендантської години
Питання скорочення комендантської години розглядалося з урахуванням звернень представників бізнесу
фото з відкртих джерел

Новий режим діятиме до середини вересня, щоб аграрії могли ефективніше проводити сезонні польові роботи

На Сумщині тимчасово скоротили тривалість комендантської години. Новий режим почне діяти з 1 липня та триватиме до 15 вересня 2026 року включно. Таке рішення ухвалила Рада оборони області спільно з військовим командуванням і профільними службами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Відповідно до підписаного спільного наказу, комендантська година діятиме з 00:00 до 04:00. За словами Григорова, із проханням змінити режим комендантської години до обласної влади звернулися аграрії.

«З такою пропозицією до нас звернулися аграрії області. Для них ця додаткова ранкова година, яка вкрай необхідна у період активних сезонних робіт, коли важливі і світловий день, і погодні умови, і можливість вчасно вийти в поле», – пояснив очільник області.

Водночас він наголосив, що рішення ухвалене лише там, де це дозволяє оперативна обстановка. «Безпека залишається головним пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від оперативної ситуації», – зазначив Григоров.

Начальник ОВА додав, що регіональна влада й надалі ухвалюватиме практичні рішення, якщо вони не суперечитимуть вимогам безпеки.

«Там, де це дозволяє безпекова ситуація, маємо ухвалювати практичні рішення – для людей, громад і роботи області», – підкреслив він.

Нагадаємо, 1 квітня 2026 року на території Миколаївської області запроваджено оновлений режим комендантської години та світломаскування. Згідно з наказом начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, час обмежень було переглянуто задля оптимізації життєдіяльності регіону, проте в прибережних громадах, які потерпають від обстрілів, режим залишається суворішим.

Як повідомлялося, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак, за словами пресслужби Угруповання об’єднаних сил, усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

До слова, війська Російської Федерації продовжують тероризувати прикордоння Сумської області, застосовуючи авіацію для ударів по цивільній інфраструктурі. Чергової атаки зазнала Ямпільська громада.

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Теги: Суми Сумщина комендантська година

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