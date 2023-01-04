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У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи
У Севастополі прогриміли сильні вибухи
фото ілюстративне

У місті прозвучало декілька потужних вибухів

У середу, 4 січня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Місцеві жителі чули потужні вибухи у різних районах міста. Зокрема у районі Фруктового та Солдатського.

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи фото 1

Також вибухи у Севастополі підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами ППО в окупованому місті спрацювало щонайменше двічі.

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи фото 2

Додамо, що раніше жителі Сімферополя у соцмережах писали про звуки вибухів біля аеропорту Бельбек. У мережі місцеві жителі припускають, що звуки вибухів були пов'язані з роботою систем російських ППО. При цьому представники окупаційної «влади» не коментували дану інформацію.

Нагадаємо, ввечері, 3 січня, у Курську та Ростові-на-Дону прогриміли вибухи. За інформацією Telegram-каналів в Ростові-на-Дону оголошено повітряну тривогу та спрацювало ППО.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Теги: вибух Севастополь росіяни Telegram

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