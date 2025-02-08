Вивів із оточення 102 побратимів. Десантники розказали історію капітана, який став Героєм України

Павло Язловецький організував зайняття кругової оборони та влаштував засідку для російських окупантів

Днями президент України Володимир Зеленський відзначив орденом «Золота Зірка» Героя України капітана Павла Язловецького – командира десантно-штурмової роти 82-ї ОДШБр. Торік у серпні проводив рейди в Курській області, під час яких його підрозділ потрапив у три вогневі засідки, але зміг зайняти визначений рубіж. Павло Язловецький організував зайняття кругової оборони та влаштував засідку для російських окупантів. 102 воїни під його командуванням протягом двох днів пройшли десятки кілометрів підконтрольними ворогу територіями та змогли вийти з оточення. Підрозділ знищив близько трьох взводів, чотири одиниці бойової броньованої техніки та близько десяти одиниць автомобільної техніки. Як офіцер із позивним Джек героїчно врятував дві роти під Сафонівкою та став Героєм України, розповіли в Десантно-штурмових військах.

«11 серпня ми отримали завдання продовжити рейдові дії та вийти в тил противника, що стримував наступальні дії сусіднього батальйону, – розповідає начальник штабу 2 ДШБ 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади «Оскар». – 12 серпня о 06:00 силами І ешелону (6, 7) розпочали виконання завдання. Проте, як стало відомо пізніше, противник також отримав завдання зайняти рубіж оборони та стримати наш наступ. Їх рубіж частково збігався з маршрутом руху наших військ.

Перетин нашого завдання і завдання противника якраз проходив по околиці села Сафонівка Курської області. На відміну від перших днів операції, коли противник був дезорієнтованим нашими стрімкими діями, на цьому рубежі були розміщені його добре організовані й укомплектовані підрозділи. Таким чином, 6 і 7 десантно-штурмові роти біля Сафонівки потрапили у вогневі засідки противника. Та завдяки вмілим діям командира 6 десантно-штурмової роти із позивним Джек було організовано вогневий вплив і придушення ворога. Його підрозділу вдалось проскочити засідку та зайняти визначений рубіж, чим виконати поставлене завдання».

Ситуація ускладнилася, коли командир 7-ї роти отримав поранення, і «Джекові» довелося взяти на себе командування обома ротами.

Ворог не володів інформацією щодо розташування наших військ у себе в тилу і продовжував безпечно пересуватися. Завдяки вдалій організації системи вогню, на визначеному рубежі підрозділам, під командуванням Джека вдалося із засідки знищити до взводу противника та надалі здійснити відбиття атаки противника, в ході якого втрати якого склали ще один взвод. Враховуючи пошкодження техніки та обізнаність противника щодо нашого розташування, через відсутність безпечного шляху підвозу та евакуації, було прийнято рішення відвести ці підрозділи до рубежу, який займала 8 дшр. Джек організував евакуацію командира 7 десантно-штурмової роти та решти бійців єдиним вцілілим БТР.

«Я вказав людям лише кінцеву точку, а не сам маршрут. На той час ми вже знали, що нас прослуховують», – розказує Джек.

Під його чітким керівництвом, протягом 2 діб, наші воїни долали у пішому порядку барʼєрні ділянки, болотисту місцевість, річку, а також вступали в бій із ворогом.

Під час виконання рейдових дій, підрозділ Джека ліквідував близько 3 взводів особового складу противника, 4 одиниці бойової броньованої техніки, близько 10 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів, які беруть участь у курській операції, державними нагородами.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

До слова, від початку Курської операції пройшло шість місяців. За цей час загальні втрати росіян склали близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими.