Росіяни атакували Чернігів: під ударом критична інфраструктура

У місті вирує масштабна пожежа

У ніч на 4 жовтня російські терористи атакували Чернігів ударними безпілотниками. Ворог бив по критичній інфраструктурі, пише «Главком».

За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано декілька влучань. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону.

За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини. У результаті обстрілу частина регіону знеструмлена.

Без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська.

Як відомо, внаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті.

На об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає