Курс валют 18 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 18 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий коштують так само, як і попереднього дня. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,63 грн, євро – 51,42 грн, польського злотого – 12,12 грн.

Курс валют станом на 18 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,6368 51,4216 59,1148 12,1217 55,7089 Ощадбанк 43,60 / 44,25 51,40 / 52,30 - - - Приватбанк 43,70 / 44,30 51,50 / 52,50 59,30 / 60,241 11,70 / 12,30 - ПУМБ 43,80 / 44,40 51,70 / 52,40 58,70 / 62,10 12,08 / 12,38 - monobank 43,86 / 44,23 51,71 / 52,35 - - - Райффайзен 43,80 / 44,25 51,60 / 52,47 57,20 / 60,50 11,40 / 12,55 53,50 / 57,30 OTP Bank 43,66 / 43,95 51,27 / 52,00 58,76 / 59,88 12,07 / 12,27 55,50 / 56,50 Укрсиббанк 43,65 / 44,25 51,50 / 52,40 57,80 / 60,50 - 54,95 / 56,95

* курс валют станом на 11:25 18 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.