США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про іранських хакерів

Державний департамент США оголосив винагороду до 10 млн доларів за інформацію про осіб, причетних до кібератак проти американської критичної інфраструктури. Про це повідомляє офіційна програма Rewards for Justice, пише «Главком».

Згідно з оприлюдненим повідомленням, винагорода передбачена за дані, які допоможуть встановити особи або місцезнаходження хакерів, що діяли «за вказівкою або під контролем іноземного уряду» та брали участь у шкідливій кібердіяльності проти США.

У заяві окремо згадуються іранські кіберугруповання, зокрема, Parsian Afzar Rayan Borna та Handala.

Американська влада закликає передавати інформацію, включаючи:

імена

онлайн-акаунти

місцезнаходження підозрюваних

Повідомлення можна надіслати через захищені канали. У разі підтвердження інформації заявник може отримати винагороду та навіть допомогу з релокацією.

Програма Rewards for Justice, яку координує Держдеп США, регулярно пропонує фінансові винагороди за допомогу у боротьбі з тероризмом і кіберзлочинністю, що загрожують національній безпеці країни.

Нагадаємо, іранські хакери зламали особисту електронну пошту директора ФБР Каша Пателя та оприлюднили частину його листування у відкритому доступі.

За даними джерел, відповідальність за атаку взяла на себе група Handala Hack Team. На своєму сайті хакери заявили, що директор ФБР Каш Патель «тепер знайде своє ім’я у списку жертв, акаунти яких було успішно зламано».