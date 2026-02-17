Атака на Запоріжжя: рятувальники та влада показали кадри з наслідками

Кількість поранених унаслідок обстрілу зросла до шести людей

Увечері 17 лютого російські війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, інформація про кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомляє ДСНС та Запорізька ОВА, пише «Главком».

За повідомленням ДСНС, рятувальники працюють на місцях ворожої атаки у Запоріжжі, обстежують пошкоджені будівлі, допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки удару. Зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхівок, вибиті вікна та зруйновані балкони.

8 фото На весь екран















Запорізька ОВА своєю чергою повідомила, що кількість поранених унаслідок обстрілу зросла до шести людей, серед них – двоє дітей. Усім надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

На місці працюють і екстрені служби, і комунальники, і працівники районних адміністрацій, і благодійники.

Раніше стало відомо, що російська армія вночі проти 17 лютого загалом завдала удару по 12 областях України, внаслідок чого дев’ять людей поранені, серед них є діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.