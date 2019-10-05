У Британії перекинувся двоповерховий автобус - багато постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Sgt Olly Tayler, Devon & Cornwall Police

Автобус перекинувся на дорозі близько 11 ранку за місцевим часом

Двоповерховий автобус перекинувся в англійському графстві Девон на південному заході Великобританії, постраждали десятки пасажирів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

Автобус перекинувся на дорозі близько 11 ранку за місцевим часом. Поліція заявила, що одна людина отримала серйозні травми і більше десятка інших також отримали травми різного ступеня тяжкості.

«Служба швидкої допомоги Південно-Заходу оголосила про великий інцидент і, отже, направила значні засоби на місце події, включаючи кілька машин швидкої допомоги, транспорт для перевезення пацієнтів та санітарну авіацію для підтримки. Поліція й пожежна служба також надають допомогу», – йдеться в заяві місцевої влади.

На фото з місця ДТП можна побачити, що автобус перевізника Stagecoach Gold лежить на боці. Свідки кажуть, що кілька постраждалих заблоковані в автобусі.

Причини аварії поки невідомі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області автомобіль в’їхав в стовп. Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще один чоловік постраждав.