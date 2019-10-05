  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Британії перекинувся двоповерховий автобус - багато постраждалих

    • Розсилка
    У Британії перекинувся двоповерховий автобус - багато постраждалих
    Фото: Sgt Olly Tayler, Devon & Cornwall Police

    Автобус перекинувся на дорозі близько 11 ранку за місцевим часом

    Двоповерховий автобус перекинувся в англійському графстві Девон на південному заході Великобританії, постраждали десятки пасажирів.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

    Автобус перекинувся на дорозі близько 11 ранку за місцевим часом. Поліція заявила, що одна людина отримала серйозні травми і більше десятка інших також отримали травми різного ступеня тяжкості.

    «Служба швидкої допомоги Південно-Заходу оголосила про великий інцидент і, отже, направила значні засоби на місце події, включаючи кілька машин швидкої допомоги, транспорт для перевезення пацієнтів та санітарну авіацію для підтримки. Поліція й пожежна служба також надають допомогу», – йдеться в заяві місцевої влади.

    На фото з місця ДТП можна побачити, що автобус перевізника Stagecoach Gold лежить на боці. Свідки кажуть, що кілька постраждалих заблоковані в автобусі.

    Причини аварії поки невідомі.

    Нагадаємо, у Дніпропетровській області автомобіль в’їхав в стовп. Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще один чоловік постраждав.

    ДТП Велика Британія поліція транспорт перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ