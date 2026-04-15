Іванна Гончар
У Запоріжжі після атаки РФ палає автостоянка (фото)
РФ атакувала Запоріжжя: пожежа в житловому районі та на автостоянці
фото: Запорізька ОВА

Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги

Цієї ночі ворожі війська атакували Запоріжжя. Наслідки атаки повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише «Главком».

Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка.

фото: Запорізька ОВА
фото: Запорізька ОВА
фото: Запорізька ОВА

Під час атаки в області неодноразово лунали вибухи. Одночасно фіксувалася загроза ударних безпілотників і швидкісних ракет.

Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала. 

