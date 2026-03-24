У Дніпрі російський дрон влучив у багатоповерхівку: кількість поранених зросла (оновлено)
Унаслідок атаки пошкоджено стіни 14-поверхового будинку, а також балкони та вікна
Російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджений 14-поверховий будинок, є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Через російський удар у дніпровській багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі.
За словами чиновника, наразі відомо про сімох поранених. «Четверо з них госпіталізовані. Двоє «важкі», ще двоє – у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих на амбулаторному лікуванні», – каже Ганжа.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.
Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.
До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.
