Будинок мера Дніпра постраждав від російської атаки

Уламок ворожого дрона залетів у кабінет будинку Філатова

Під час російської атаки по Дніпру уламок ворожого дрона пошкодив будинок мера міста Бориса Філатова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови.

«Ворог знову обстріляв Дніпро. Фото ви всі бачили. Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку, пробивши ролети та скло», – каже він.

Крім того, Філатов повідомив, що внаслідок чергового російського удару по Дніпру пошкоджено загалом чотири багатоповерхівки. Вибуховою хвилею зачепило й три дитячі садочки. «У навчальних закладах діти, на щастя, не постраждали, бо разом із вихователями були в укритті», – каже він.

За словами міського голови Дніпра, у найбільш понівеченому 14-поверховому будинку розтрощено близько 300 вікон, є також руйнування покрівлі. Далі фахівці ще обстежуватимуть тримальні конструкції.

«На місці працюють усі профільні служби та благодійники. Комунальники прибирають скло, гілля та уламки. Задіяно й важку техніку — навантажувачі, евакуатори та самоскиди», – каже він.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджений 14-поверховий будинок, відомо про девʼятьох поранених, зокрема півторарічний хлопчик.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера Бориса Філатова.