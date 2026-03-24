Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Будинок мера Дніпра постраждав від російської атаки

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Частина російського БпЛА пробила ролети та скло
фото: Telegram/Борис Філатов

Уламок ворожого дрона залетів у кабінет будинку Філатова

Під час російської атаки по Дніпру уламок ворожого дрона пошкодив будинок мера міста Бориса Філатова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови.

«Ворог знову обстріляв Дніпро. Фото ви всі бачили. Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку, пробивши ролети та скло», – каже він.

Крім того, Філатов повідомив, що внаслідок чергового російського удару по Дніпру пошкоджено загалом чотири багатоповерхівки. Вибуховою хвилею зачепило й три дитячі садочки. «У навчальних закладах діти, на щастя, не постраждали, бо разом із вихователями були в укритті», – каже він.

За словами міського голови Дніпра, у найбільш понівеченому 14-поверховому будинку розтрощено близько 300 вікон, є також руйнування покрівлі. Далі фахівці ще обстежуватимуть тримальні конструкції.

«На місці працюють усі профільні служби та благодійники. Комунальники прибирають скло, гілля та уламки. Задіяно й важку техніку — навантажувачі, евакуатори та самоскиди», – каже він.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджений 14-поверховий будинок, відомо про девʼятьох поранених, зокрема півторарічний хлопчик.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера Бориса Філатова.

Теги: Борис Філатов Дніпро обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua