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У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Лівані масово вибухає техніка: понад сотню людей поранено (фото, відео)
Вибухи сталися на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута
фото: Reuters

Унаслідок останньої хвилі вибухів техніки постраждали понад 100 людей

Три людини загинули і десятки отримали поранення після того, як здетонували ручні радіостанції, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням «Хезболла». Це сталося наступного дня після того, як вибухнули тисячі пейджерів, які використовувало угруповання. Про це повідомляє Reuters.

Сьогоднішні вибухи сталися на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута. Щонайменше один з вибухів стався поблизу похорону, організованого для загиблих напередодні.

Примітно, що арабські ЗМІ повідомляють, що окрім пейджерів вибухають також ноутбуки, телефони, сонячні панелі та інша техніка. Причиною цьому може бути літій-іонні акумулятори.

Національне інформаційне агентство Лівану з посиланням на міністерство охорони здоров'я повідомляє, що внаслідок останньої хвилі вибухів постраждали понад 100 людей.

Iphone, який вибухнув
Iphone, який вибухнув
фото з соцмереж
Мотоцикл в Лівані вибухнув
Мотоцикл в Лівані вибухнув
фото з соцмереж
Електронний замок детонував
Електронний замок детонував
фото з соцмереж

Як зазначило високопоставлене джерело в ліванських органах безпеки, ізраїльське шпигунське агентство Моссад, яке має довгу історію складних операцій на чужій території, заклало вибухівку в пейджери, імпортовані «Хезболлою» за кілька місяців до вибухів у вівторок.

За словами міністра охорони здоров'я Лівану Фірасса Абіада, кількість загиблих у вівторок зросла до 12 осіб, у тому числі двох дітей.

Нагадаємо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

Як повідомлялося, пейджери, від яких постраждали тисячі людей у ​​Лівані, перед детонацією видавали звук.

До слова, тайванська компанія Gold Apollo спростувала припущення ЗМІ про виробництво нею пейджерів, що у вівторок вибухнули по всьому Лівану, і назвала їх виробником угорську компанію BAC Consulting, яка лише маркувала свої вироби брендом із Тайваню.

Теги: Ліван телефон автомобіль вибух

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